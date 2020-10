Millainen kohtaaminen tarvitaan, jotta koronavilkku hälyttää? Kehittäjä vastaa: "Siihen vaikuttavat aika, etäisyys ja oireiden alkamispäivä"

Mahdollisesta korona-altistumisesta ilmoittava koronavilkku on käytössä jo reilusti yli 2 miljoonalla suomalaisella. Nyt kun tartuntamäärät ovat kasvussa, sovellus myös hälyttää entistä useammin. Milloin ja miksi, sitä selvitetään tässä jutussa.

Kuka saa hälytyksen ja kuka ei?

– Missään näistä ei ole olemassa kiinteää rajaa, eli ei esimerkiksi sellaista, että kohtaamisen täytyy kestää vaikka minuutti 59 sekuntia. Aikaraja on liukuva: mitä kauemmin on oltu lähekkäin, sitä enemmän tulee niin sanottuja riskipisteitä.

– Etäisyyden kanssa sama juttu. Mitä lähempänä on oltu, sitä enemmän tulee riskipisteitä.

– Kolmas on oireiden alkamispäivämäärä, mikä Suomessa omana erikoispiirteenä pystytään välittämään avaimiin.

– Eniten riskipisteitä tulee ihmisistä, joilla on kaksi päivää oireiden alkamisesta, koska silloin he ovat tiettävästi tartuttavimmillaan. Vähemmän riskipisteitä tulee, jos on oireettmana kulkenut esimerkiksi viikon.