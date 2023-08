Mitä on "cozy cardio"? Hope kertoo pudottaneensa hittitreenin avulla kaksi vaatekokoa

Hämärä huone, kynttilöitä ja romanttista komediaa. Kuulostaa intiimiltä illalta, muttei ole: kyseessä on Hope Zuckerbrow'n treenirutiini. Hän harrastaa cozy cardiota, siis "kotoisaa cardio-treeniä".

Miljoonat seuraavat trendiä

TikTokista alkanut rennon syketreenin aalto on vienyt monet mukanaan, ja hashtagilla #CozyCardio on jo yli 2,5 miljoonaa katselukertaa. Zuckerbrow alkoi postata videoita aiheesta alkuvuonna 2023, ja siitä lähtien kiinnostus niitä kohtaan on vain kasvanut.