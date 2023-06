Professori varoittaa nuoria tulevaisuuden pilaamisesta: "Koskaan ei pitäisi olla kotona"

New York Post kertoo uusimmasta sukupolvi Z:n hyvinvointitrendistä. Kyseisessä huippusuositussa TikTok-trendissä käyttäjät kertovat, kuinka makoilevat pitkiäkin aikoja sängyn pohjalla omasta tahdostaan. Sängyssä laiskottelua kutsutaan "sängyssä mätänemiseksi", mikä saa sen kuulostamaan hurjemmalta kuin mitä se todellisuudessa on.

Käytännössä sängyssä mätänemiseen voi yhdistää monia aktiviteetteja, kuten suoratoistopalveluiden katselun, herkuttelun tai meditatiivisen katon tuijottelun makuuasennosta. Monet ovat yhdistäneet makoilutrendiin myös "clean girl" -estetiikasta tutut kasvonaamiot ja ihoa hellivät silkkiset petivaatteet.

Sängyssä mätäneminen auttaa palautumaan rasituksesta

Sängyssä mätänemistä suosittelevat ihmiset kertovat, että se on loistava tapa palautua rasituksesta, flunssasta, pitkästä työviikosta tai ihan vain krapulasta.

Sängyssä märehtimisessä ei sinänsä ole mitään uutta, mutta sukupolvi Z:n mukaan sänkyyn mätänemisessä ei tule potea huonoa omaatuntoa eikä stressiä tulevasta. Vain sillä tavalla makoilu on palauttavaa ja rentouttavaa.

Suosion mittarina voi käyttää esimerkiksi TikTok-käyttäjä @g0bra77y:n videota, jota on katsottu 1,4 miljoonaa kertaa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Toivon, että olisi hyväksyttävää kertoa, että tämä on harrastukseni, erä käyttäjä kommentoi videota.

– Uskon, että elämäntarkoitukseni on mädäntyä eri paikoissa, kuten sängyssäni, hotellin lakanoissa, rannalla ja niin edelleen. Minut on luotu makaamaan ja mätänemään, kommentoi toinen.

– Tämä on lempiaktiviteettini, kommentoi kolmas.

Mitä asiantuntijat sanovat sängyssä loikoilusta?

Itsensä hemmottelussa, lepäämisessä ja laiskottelussa ei sinänsä ole mitään väärää, mutta monet asiantuntijat ovat osoittaneet huolensa siitä, onko hyvinvointikulttuuri mennyt liian pitkälle koronapandemian jälkeen. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertävät "Mitä syön päivässä" -tyyliset videot voivat puskea syömishäiriöistä ajattelua niin sisällönluojassa kuin sen kuluttajissa.

New Yorkissa sijaitsevan Stern School of Business -kauppakorkeakoulun professori Scott Galloway otti äskettäin osaa Wall Street Journal’s CEO Council Summit -bisnestapahtumaan ja kommentoi koronapandemian jälkeistä self care -kulttuuria. Gallowayn kommenteista uutisoi New York Post. Asiantuntija ei kannusta viettämään aikaa kotona mätänemiseen.

– Koskaan ei pitäisi olla kotona. Sitä kerron nuorille aikuisille. Koti on paikka, jossa nukutaan seitsemän tuntia, ei muuta, tapahtumassa puhumassa ollut Galloway toteaa TikTokiin levinneellä videolla.

Gallowayn mukaan esimerkiksi etätyöskentely voi vaikuttaa haitallisesti yksilön urakehitykseen ja rakkauselämään.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kannattaako töitä tehdä etänä vai toimistolla?

On mahdollista, että ne ihmiset, jotka eivät työskentele kotoa käsin, menestyvät elämässä paremmin. Harvardin, Yhdysvaltojen keskuspankin ja Iowan yliopiston laatiman artikkelin mukaan etänä työskentelevät työntekijät saavat vähemmän palautetta työstään verrattuna toimistolla työskenteleviin kollegoihin.

Artikkelin laatineet ekonomistit analysoivat Fortune 500 -teknologiaalan yrityksiä. Selvisi, että toimistolla olleet työntekijät saivat 23 prosenttia enemmän palautetta etänä työskenteleviin. Huomioitavaa on se, että koronapandemian aikana erot kaventuivat, erityisesti miespuolisten työntekijöiden keskuudessa.

Monella on nykyisin valta päättää, työskennelläkö toimistolla vai kotoa käsin. Gallowayn mukaan nuorten aikuisten on syytä pohtia tarkkaan kotiin jäämisen vaikutusta muuhun elämään.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Sinä voit saada sen kaiken. Et kuitenkaan voi saada sitä kaikkea kerralla. Me kaikki tiedämme sen yhden miehen tai naisen, jolla on läheinen suhde vanhempiinsa, on hyvässä kunnossa, ylläpitää ruokablogia, lahjoittaa eläinsuojelutyöhön, on DJ viikonloppuisin, mutta oleta, ettet sinä ole sellainen, Galloway tilittää.

– Jos haluat olla taloudellisesti kovimmin tienaavan kymmenen prosentin joukossa tai jopa 1 prosentin joukossa, niin kiinnitä turvavyösi. Se vie kaksi vuosikymmentä pelkkää työtä. Se on oma kokemukseni, Galloway jatkaa.

Galloway on aiemmin CNN:n haastattelussa todennut, että kasvokkain solmitut ihmissuhteet ovat keskiössä urakehityksessä.

– Jos olet nuori ja kunnianhimoinen, niin mene toimistolle. Urakehityksesi ja solmimasi ihmissuhteet ovat samassa yhtälössä. Jokaiseen työpaikkaan on ehdolla kahdesta kolmeen sopivaa ihmistä. Se, kuka ylennyksen saa on se, johon työnantajalla on paras suhde. Älä luovu siitä, Galloway kertoo.