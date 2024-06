30-30-30-metodi leviää somessa – auttaako todella painonhallinnassa?

Painonhallintaan markkinoitu 30-30-30-metodi kerää suosiota somessa. Ilmiössä ideana on syödä 30 grammaa proteiinia 30 minuutin sisällä heräämisestä. Sitten pitäisi treenata tasaisen matalasykkeisesti 30 minuutin ajan. Muuta ei tarvita, kuvaa Today .

Metodi keräsi miljoonayleisön

Vaikka niksi on saanut huomiota somessa, se on itse asiassa jo vanha juttu; 30-30-30-metodi perustuu vuonna 2010 julkaistuun The 4-Hour Body -painonhallintakirjaan.