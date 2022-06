Mitä Lauri Markkanen tuo Susijengille? Yksi asia kiteyttää täydellisesti NBA-tähden paluun merkityksen: “Unelmatilanne”

Pian 25-vuotias voi kuitenkin itse liittyä muiden suomalaissutten laumaan, sillä odotettu paluu maajoukkueeseen on nyt hyvin lähellä toteutumista.

Viimeistä vahvistusta on siis odotettava vielä muutama päivä NBA:n virallisten toimenpiteiden haastavasta luonteesta johtuen.

Mitä Markkanen tuo Susijengille?

Markkanen on Susijengin ensimmäinen NBA-pelaaja sitten yhdysvaltalais-suomalaisen Erik Murphyn, joka viiletti lajin ykkösliigassa kaudella 2013-14.

Chicago Bullsia ensimmäiset neljä NBA-kauttaan edustanut Markkanen on täten harvinaisuus Susijengille, mikä on luonnollisesti hinannut odotukset parketista kattoon.

– On ihan selvää, että tämän tason pelaaja luo meille sellaisen täsmäaseen, että sitä pystyy hyödyntämään kentällä monella eri tapaa, Tuovi vastaa.

Kimmo Brandt/All Over Press

Tikunnokkaan hän nostaa kuitenkin vantaalaisen nöyrän luonteen, ja sen miten helppo valmennettava hän on NBA-statuksestaan huolimatta.

– Hän on saanut hyvän koripallokoulun ja on äärimmäisen kollektiivinen pelaaja. Ei siis tarvitse pelätä tai antaa hänelle [väkisin] jotain isoa roolia.

– Hän ottaa sen oman tilan, mutta pelaa joukkueen systeemin mukaisesti. Se on valmentajalle unelmatilanne.

– Sen sijaan Lauri on tuolla salissa pelaamassa kavereidensa kanssa. Se kuvaa hyvin paljon sitä, millainen ihminen ja urheilija hän on.

NBA:n ja maajoukkueen erot

NBA-koripallolla on luonnollisesti eroavaisuuksia Suomen maajoukkueessa pelaamiseen. Markkanen ymmärtää tämän itsekin, mutta ei poikkeavuuksia säikähdä.

– Sen verran on muutettava omaa pelitapaa, että joukkueen pelityyli täällä on erilainen, toteaa Markkanen.

– Koitamme saada kilpailuedun mahdollisimman nopeasti, mutta kun edellisistä maajoukkuepeleistä on neljä vuotta, niin vielä on vähän hakemista aivotyöskentelyn kanssa kentällä. Se kuitenkin paranee tässä treenatessa, eli ei sen puolesta hätää.

Tunnelma niin Clevelandin kuin Susijenginkin pukukopissa on Markkasen mukaan mahtava. Joukkueet hänen ympärillään koostuvat nuorista pelaajista, minkä vuonna 1997 syntynyt pelimies ymmärsi itsekin vasta hiljattain.

– Jossain vaiheessa tätä kautta sen tajusin, kun olin aloitusviisikon vanhin pelaaja NBA:ssa. Siinä vähän alkoi miettimään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kyllä tässä vielä on energiaa, hymähtää Markkanen kiistäen puheet ikäkriisistä.

– Tunnelmaa joukkueissa on vaikea lähteä vertaamaan. Täällä voi puhua pukukopissa suomea, mikä tulee vielä vähän englantia luontevammin, minkä lisäksi olen tuntenut nämä jätkät hieman pidempään. Työympäristö Cavaliersissa on tosi makea myös, joten mies on onnellinen.