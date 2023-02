Lauri Markkasen NBA-pomot käyttivät Suomi-edun kursailemattomasti hyödyksi – ”Ensimmäisestä päivästä lähtien”

NBA:ssa Atlanta Hawksia vuosina 2000-2002 edustanut Hanno Möttölä avasi MTV Uutiset Livessä Markkasen kuusi vuotta sitten Chicago Bullsista alkanutta matkaa kohti tämän päivän tähtihetkeä.

– Lauri on selättänyt tietynlaisia vaikeuksia NBA:ssa. Chicagossa hän pelasi ainakin näin suomalaisesta näkövinkkelistä vähän väärässä roolissa. Viime vuonna oli hyvin mielenkiintoinen kausi Clevelandissa, mutta taas tuli loukkaantumisia. Nyt upeiden EM-kisojen siivittämänä uuteen ympäristöön Salt Lake Cityyn, jossa valmennus ja pelikaverit hehkuttavat häntä ja antavat hänen pelata niin kuin Lauri pystyy pelaamaan. Ovat rakentaneet pelitavan Laurin ympärille, Möttölä sanoi.

Cleveland Cavaliersissa vietetyn lupaavan kauden jälkeen Markkanen kohtasi shokkiuutisen EM-kisojen aattona, kun tieto kaupasta Utah Jazziin tavoitti arvokisoihin valmistautuneen suomalaistähden.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Mun ensimmäinen viesti oli pettyneelle Laurille, että nyt pääsit niin hienoon koripallokaupunkiin, jossa sinun ja perheen on varmasti hyvä olla. Se näkyy heidän peleissään. Tiedän, että he nauttivat Utahissa elämisestä ja organisaatio on oikean näköinen. Kyllä tässä onni kävi.

– En minä, ei yksikään järkevä ihminen sanonut vielä, että Laurista tulee All Stars -pelaaja. Lauri on näyttänyt, kuinka pienestä on kiinni näinkin valtavassa lajissa, että joku hyppää seuraavalle tasolle, Möttölä muistutti.

Markkasen uuden seuran lähtökohdat kauteen olivat heikot. Viime kaudella pudotuspelien avauskierroksella pudonneen Jazzin ajateltiin olevan pakotettu maltilliseen uudelleenrakentamiseen, sillä se oli kaupannut kesän aikana tähtipelaajansa Donovan Mitchellin ja Rudy Gobertin muualle. Markkanen hankittiin joukkueeseen kiinteäksi kulmapalaksi, mutta hänen arvonsa ulosmittaamisen odotettiin tapahtuvan vasta tulevaisuudessa.

– Utah lähti tähän kauteen sellaisessa tilanteessa, että he eivät varmasti lähteneet tavoittelemaan playoffpaikkaa, vaan saivat rauhassa katsella. Paljon olen antanut kehuja Laurille, mutta myös Susijengin pelaamiselle. Danny Ainge ja Will Hardy katsoivat meidän pelejä EM-kisoissa ja ovat monta kertaa sanoneet, että me olisimme hulluja, jos me emme käyttäisi tätä pelaajaa niin kuin Suomen maajoukkue käyttää. Me pelattiin kuitenkin yksinkertaisella tavalla Laurille palloa, ja hän pystyi EM-kisoissa ne hyökkäykset päättämään joka kerta. Kyllä se siirtyy myös NBA:han. Taso EM-kisoissa oli sen verran kova, Möttölä sanoi.

– Amerikkalainen ammattilaisjoukkue luottaa siihen, miten pienen viiden miljoonan hengen kansan maajoukkue käyttää pelaajaa. Ilman, että he oikeastaan edes tunsivat pelaajaa. Ensimmäisestä päivästä lähtien he alkoivat käyttää Lauria samalla lailla, on se aika mageeta.

NBA:n tähdistöpeli nostaa jyväskyläläisen markkina-arvon ja tähtiaseman uusiin sfääreihin, mutta Susijengissä sitä olisi vaikeaa havaita.

– Jos ulkopuolinen ihminen tulisi (katsomaan kulisseihin), hän ei tietäisi, että (Markkanen) ansaitsee vajaa 20 miljoonaa vuodessa. Se on paras kuvailu, mitä voin sanoa. Hän on aivan samanlainen kuin muutkin ja kantaa laukkuja ja niin edelleen.