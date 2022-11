Susijengin pelaajat todistivat vierestä Lauri Markkasen järkytystä EM-kisojen aattona – Petteri Koponen muistuttaa nyt NBA-huumassa: "Kun ne alkavat sujua, joka pelissä voi tulla 30 pistettä"

Koripallon EM-kisoihin ammattilaisuransa päättänyt Koponen myöntää pelanneensa tänä syksynä vielä Malmin Super-Koriksen paidassa II-divisioonassa. Vuosien varrella kertyneet kolhut ovat kuitenkin muistutelleet nopeasti, joten koripallo ilahduttaa yhä enemmän sivusta seuraten. Sieltä Markkasenkin otteita on kelvannut monitoroida.

– Lauri on näyttänyt kaikille, miten monipuolinen pelaaja hän on. On hienoa nähdä, että hän pystyy tekemään maailman parhaassa sarjassa samoja asioita, joita hän teki EM-kisoissakin, Koponen iloitsee MTV Urheilulle.

– Tiukassa paikassa näkee, että Lauri haluaa pallon itselleen ja hoitaa tilanteen itse. Se on ollut mahtavaa. Hän suorittaa tällä hetkellä maailman absoluuttisella huipulla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Koponen pohtii havaintojaan Markkasen kasvun ja varttumisen varrelta. Itsevarmuus ja avoimuus ovat lisääntyneet, maailmalla kouliintuminen näkyy terveellä tavalla.

– En tiedä, oliko Lauri aiemmin arka, mutta vähän varautuneempi. Nyt hän heittää jengin keskuudessa vitsiä ja on eri tavalla messissä. Siitä on nyt viisi vuotta, kun pelasimme kotikisoissa. On hienoa nähdä nyt se Laurin kasvu, jonka myötä hän on valmis johtavan pelaajan rooliin.

Kun Prahan EM-alkulohkon alkuun oli yksi yö, videopelejä hotellihuoneessa tahkonnut Markkanen sai kuulla kaupastaan Clevelandista Utah Jazziin.

– Muistan kun treidi tapahtui, se oli (Laurille) kova paikka. Menimme jengin kanssa juttelemaan ja lohduttamaan häntä, hän oli oikeasti aika huonoilla fiiliksillä siitä. Se tilanne kuitenkin osoitti Laurin vahvuuden: hänestä nousi esiin sellainen asenne, että mä näytän teille kaikille. Tämä loksahti paikalleen kisoissa ja hän sai itseluottamuksen. Lauri käänsi sen tilanteen voimaksi ja voimavaraksi, Koponen muistelee.

Koponen arvioi Markkasen toistaiseksi nähdyn Jazz-menestyksen liittyvän uuteen itseluottamukseen ja siihen, että tämä on jatkuvasti pelin sisällä, monenlaisissa pelitilanteissa.

– Aikaisemmissa joukkueissa Lauri on saattanut olla vähän pelin ulkopuolella odottamassa, että heitto tulee. Nyt hän on skriinaajana, leikkaajana ja niin edelleen. Näiden kautta hän on pelin tapahtumissa paljon enemmän sisällä ja pääsee paremmin siihen mukaan.

– Aiemmin Lauria pidettiin vain hyvänä kolmen pisteen heittäjänä. Tällä kaudella kolkit eivät ole vielä edes erityisemmin uponneet. Kun ne alkavat sujua, joka pelissä voi tulla 30 pistettä. Laurin pelaaminen on yleisesti ottaen tällä hetkellä monipuolista ja hän suorittaa sitä korkealla tasolla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Markkanen esiintyi puolustuspäässä edukseen jo viime kaudella Clevelandissa. Tälläkin kaudella on ehditty nähdä jo useita näyttäviä blokkeja omin korin edessä.

– Ihmettelin viime kaudellakin, kun jengi puhui, ettei Lauri pärjää puolustuksessa. Mielestäni hän oli siellä jo viime vuonna hyvä, vaikka joutui usein puolustamaan vastustajan parasta pelaajaa ja takamiehiä. Nyt hän pystyy olemaan kaarella ja puolustamaan myös sisällä.

Jazzin 34-vuotiaasta päävalmentajasta Will Hardysta odotetaan NBA:ssa tulevaisuuden suurta valmentajaa. Koposen mukaan on Hardyn ansiota, ettei Markkanen ole pelkästään kentän levittäjänä, vaan hän on mukana eri actioneissa pelin sisällä. Näin Markkasen monipuolisuus tulee esiin: hän hankkii levypallon, pystyy tuomaan pallon ylös, skriinaamaan ja käyttämään pallollisia skriinejä.

Ei ole kerran tai kaksi, kun Koponen on jakanut parketin Markkasen kanssa. Pelintekijänä Kenraali on saanut hyvän kuvan siitä, millaista nuoren tähden kanssa on koripalloa pelata.

– Ihan unelmapelaaja. Riippuen vähän, miten vastustaja puolustaa, Lauri voi rangaista eri tavoilla: pystyy heittämään kaukaa, ajamaan korille ja pelaa riman päällä. Hän ei enää vain odota kulmassa heittopaikkaa, jolloin pallon tullessa se on paikko heittää, vaan hänen eteensä tulee enemmän erilaisia valintoja, joita hän oikeasti osaa tehdä, Koponen muistuttaa.

Utahin osakkeita ei ole tälle kaudelle etukäteen juuri ostettu. Seuran on arvioitu olevan siinä kunnossa, että häviäminen saattaisi olla sille jopa eduksi esimerkiksi ensi vuoden varaustilaisuuden ykkösnimeä Victor Wembanyamaa haviteltaessa. Markkanen on asettamassa tätä menoa otteillaan seurajohtoa hankalaan tilanteeseen.

– Toivotaan, että joukkueen vire jatkuu pitkään, ellei seurajohto tee toiseen suuntaan vieviä päätöksiä. Olisi todella kova juttu, jos he menisivät pudotuspeleihin. Toisaalta heillä on organisaationa sellainen ongelma, että heidän on oikeasti mietittävä, mikä se tavoite on. Lähtevätkö he kauppaamaan pelaajiaan parempien varausvuorojen toivossa. Danny Ainge (seuran toimitusjohtaja) on varmaan ihmeissään, että miten tässä näin kävi.

Jutun kirjoittamisen jälkeen Utah kohtasi vieraskentällä Dallas Mavericksin varhain torstaiaamuna.

Petteri Koponen vieraili keskiviikkona Viiden jälkeen -ohjelmassa ja muisteli esimerkiksi aikaansa Venäjällä, jolloin maa valtasi Krimin. Katso Koposen haastattelu kokonaisuudessaan alapuolelta.