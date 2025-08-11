Lauri Markkanen irti – näin Susijengi pelaa EM-kisoissa

Lauri Markkanen on Susijengin ylivoimainen tähtipelaaja.
Lauri Markkanen on Susijengin ylivoimainen tähtipelaaja EM-kisoissa. Lehtikuva
Julkaistu 11.08.2025 12:02

MTV URHEILU

Suomen miesten koripallomaajoukkue eli Susijengi pelaa syksyn 2025 EM-kisojen alkulohkokamppailut Nokia Arenassa Tampereella. Tästä artikkelista näet Susijengin otteluohjelman EM-turnauksessa.

NBA-tähti Lauri Markkasen johtama Susijengi pelaa kisojen B-alkulohkossa yhdessä Saksan, Ison-Britannian, Liettuan, Ruotsin ja Montenegron kanssa. Pudotuspeleihin pääsee kuusikon neljä parasta maata.

Lue myös: 48 pistettä! Lauri Markkanen järjesti kotikaupungissaan historiallisen näytöksen

EM-kisat alkavat 27. elokuuta ja päättyvät mitalipeleihin 14. syyskuuta. Lohkovaihetta pelataan Tampereen lisäksi myös Puolassa, Latviassa ja Kyproksella. Kaikki pudotuspelit käydään Latvian Riiassa. 

Susijengin ottelut EM-kisoissa 2025

27. elokuuta klo 20.30 Ruotsi–Suomi

29. elokuuta klo 16.30 Suomi–Iso-Britannia

30. elokuuta klo 20.30 Montenegro–Suomi

1. syyskuuta klo 20.30 Suomi–Liettua

3. syyskuuta klo 20.30 Suomi–Saksa

Susijengi pelaa mahdollisen neljännesvälieränsä 6. syyskuuta. Turnauksen puolivälierät käydään 9.–10. syyskuuta ja välierät 12.9. Mitalipelit huipentavat turnauksen 14. syyskuuta. 

Lisää aiheesta:

Koripallon MM-kisat 2023: Susijengin ottelut, aikataulu ja Suomen joukkueHuippukova Serbia Susijengin kiusaksi – tällainen on Suomen EM-karsintalohkoSusijengi hakee historiallista puolivälieräpaikkaa – näin EM-kisoissa pelataanPäivämäärät talteen! Susijengin EM-kotiotteluiden ohjelma julkiNäin Susijengin EM-urakka jatkuu – "Serbia on jättihaaste"Susijengin ohjelma koripallon EM-kisoissa
EM-koripalloSusijengiLauri MarkkanenKoripalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

EM-koripallo