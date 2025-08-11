Lauri Markkanen irti – näin Susijengi pelaa EM-kisoissa

Suomen miesten koripallomaajoukkue eli Susijengi pelaa syksyn 2025 EM-kisojen alkulohkokamppailut Nokia Arenassa Tampereella. Tästä artikkelista näet Susijengin otteluohjelman EM-turnauksessa.

NBA-tähti Lauri Markkasen johtama Susijengi pelaa kisojen B-alkulohkossa yhdessä Saksan, Ison-Britannian, Liettuan, Ruotsin ja Montenegron kanssa. Pudotuspeleihin pääsee kuusikon neljä parasta maata.

EM-kisat alkavat 27. elokuuta ja päättyvät mitalipeleihin 14. syyskuuta. Lohkovaihetta pelataan Tampereen lisäksi myös Puolassa, Latviassa ja Kyproksella. Kaikki pudotuspelit käydään Latvian Riiassa.

Susijengin ottelut EM-kisoissa 2025

27. elokuuta klo 20.30 Ruotsi–Suomi

29. elokuuta klo 16.30 Suomi–Iso-Britannia

30. elokuuta klo 20.30 Montenegro–Suomi

1. syyskuuta klo 20.30 Suomi–Liettua

3. syyskuuta klo 20.30 Suomi–Saksa

Susijengi pelaa mahdollisen neljännesvälieränsä 6. syyskuuta. Turnauksen puolivälierät käydään 9.–10. syyskuuta ja välierät 12.9. Mitalipelit huipentavat turnauksen 14. syyskuuta.