Lauri Markkanen irti – näin Susijengi pelaa EM-kisoissa

Suomen miesten koripallomaajoukkue eli Susijengi pelaa syksyn 2025 EM-kisojen alkulohkokamppailut Nokia Arenassa Tampereella. Tästä artikkelista näet Susijengin otteluohjelman EM-turnauksessa.
NBA-tähti Lauri Markkasen johtama Susijengi pelaa kisojen B-alkulohkossa yhdessä Saksan, Ison-Britannian, Liettuan, Ruotsin ja Montenegron kanssa. Pudotuspeleihin pääsee kuusikon neljä parasta maata.
Lue myös: 48 pistettä! Lauri Markkanen järjesti kotikaupungissaan historiallisen näytöksen
EM-kisat alkavat 27. elokuuta ja päättyvät mitalipeleihin 14. syyskuuta. Lohkovaihetta pelataan Tampereen lisäksi myös Puolassa, Latviassa ja Kyproksella. Kaikki pudotuspelit käydään Latvian Riiassa.
Susijengin ottelut EM-kisoissa 2025
27. elokuuta klo 20.30 Ruotsi–Suomi
29. elokuuta klo 16.30 Suomi–Iso-Britannia
30. elokuuta klo 20.30 Montenegro–Suomi
1. syyskuuta klo 20.30 Suomi–Liettua
3. syyskuuta klo 20.30 Suomi–Saksa
Susijengi pelaa mahdollisen neljännesvälieränsä 6. syyskuuta. Turnauksen puolivälierät käydään 9.–10. syyskuuta ja välierät 12.9. Mitalipelit huipentavat turnauksen 14. syyskuuta.