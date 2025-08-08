48 pistettä! Lauri Markkanen järjesti kotikaupungissaan historiallisen näytöksen

Lauri Markkanen oli täysin pitelemätön, kun Susijengi voitti EM-kisoihin valmistelevassa maaottelussa Belgian tylysti 105–62.
Markkanen oli kotikaupungissaan Jyväskylässä pelatussa ottelussa parketin kuningas. Markkanen heitti ottelussa hurjat 48 pistettä.
Markkanen teki samalla Susijengin historian ottelukohtaisen piste-ennätyksen. Entinen ennätys 43 pistettä oli sekin hänen nimissään.
Susijengi ja Belgia kohtaavat uudelleen maanantaina Espoossa.
Koripallon EM-kisat käynnistyvät Susijengin osalta Tampereella 27. elokuuta.