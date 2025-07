Lauri Markkanen kertoo lasten vaikutuksesta uraan: "Perhe on erikseen"

Koripallomaajoukkueen leiritys kohti elokuun lopulla Tampereella käynnistyviä EM-kisoja alkoi tiistaina Lohjan Kisakalliossa mediaa varten järjestetyllä lyhyellä heittoharjoituksella, jonka aluksi muutamat kentälle valuneista pelaajista innostuivat aloittamaan heittämisen puolen kentän takaa.

Pelinjohtaja Edon Maxhunin ensimmäinen heitto puolesta kentästä upposi sisään, ja apuvalmentaja Hanno Möttölän kaukoviskaisu nousi takaraudasta korkealle ilmaan ja putosi sitten sisään.

Tällaisia suotuisia pomppuja maajoukkue odottaa ja tarvitsee yltääkseen ykköstähtensä Lauri Markkasen ilmoittamaan tavoitteeseen: mennä pitemmälle kuin vuoden 2022 EM-kisoissa, joissa Suomi eteni puolivälieriin asti.

– En usko, että mun tarvitsee näitä jätkiä hirveästi motivoida. Kaikki tietävät, mitä me lähdetään hakemaan. Asetetaan rima korkealle ja sitä kohti lähdetään menemään, Markkanen sanoi heittoharjoituksen jälkeen.

Markkanen pelasi viimeksi maajoukkueessa kahden vuoden takaisissa MM-kisoissa. Kisoja edeltäneellä kaudella hänet oli valittu NBA:n tähdistöotteluun, mutta Japanin MM-peleissä sekä Suomi että Markkanen jäivät parhaastaan.

– Samalle sivulle pääseminen oli vaikeaa. Minustakin tuntui, ettei ihan kaikkea saatu irti, Markkanen myönsi.

Markkanen kertoi jo käyneensä pikaisia keskusteluja valmentajien ja joukkuekavereiden kanssa siitä, mitä tällä kertaa tehdään toisin. Päävalmentaja Lassi Tuovi on halunnut välttää useiden pelaajien taistelun kisapaikoista leirijaksolla ja kutsunut siksi mukaan vain kuusitoista miestä.

"Se juna on jo mennyt"

Markkanen pelasi ensimmäiset aikuisten arvokisansa 2017, jolloin hän oli NBA:han vasta matkalla ollut parikymppinen, mutta loisti Helsingissä pelatuissa EM-kisojen alkulohkopeleissä.

Miten Markkanen arvioi muuttuneensa kuluneiden kahdeksan vuoden aikana?

– Lyhyemmät hiukset, Markkanen sanoi ja naurahti.

– Olen nähnyt monta puolustustapaa ja henkilökohtaisesti oppinut sen, mikä toimii minulle ja mihin haluan pallon. Kahdeksan vuotta sitten se oli sellaista nuoren pojan itseluottamusta. Ei tiennyt, onko tämä hyvä heitto, mutta sen vain otti ja se meni sisään. Nyt tiedän, minkä heiton haluan, Markkanen jatkoi.

Markkanen arvioi johtajuuden tulevan hänelle maajoukkueessa nykyään "tosi luonnollisesti".

– Tuttujen mukaan ääntä löytyy kentän ulkopuoleltakin. Olen oppinut sijoittumiset ja kulmat, jotka voivat helpottaa isoa kuvaa. Jos joku tekee väärin, niistä pystyy sanomaan omalla tavallaan. En minä koskaan ole sellainen tyyppi, joka pysäyttää treenit ja kiroilee.

Romahtaneen syntyvyyden Suomessa Markkanen on harvinaisuus 28-vuotiaana kolmen lapsen isänä. Markkanen kertoi naurahtaen osaavansa lastensa ansiosta toimia nuorempien ihmisten kanssa, mutta myönsi saman tien, ettei ymmärrä kaikkia nuoren polven käyttämiä sanoja.

– Se juna on jo mennyt, kun en tuolla Tiktokeissa pyöri, mutta sen olen oppinut, miten reagoida joihinkin lasten juttuihin. Kärsivällisyyttä ja ymmärrystä löytyy.

Markkanen sanoi lasten auttaneen häntä unohtamaan työn vapaa-ajalla.

– Kun menen hallille, se on työtä ja harrastusta. Perhe on erikseen. Se tuo myös motivaatiota. Kun on perhe kotona, sitä yrittää myös pelata heille.

Markkanen tunnustautui myös "yliajattelijaksi" ja sanoi senkin vaivan vähentyneen perheen myötä.

Lapset siis auttavat uran nousuun?

– Joillekin toimii, joillekin ei. Onhan se fakta, että se vie aikaa, ainakin jos haluaa olla hyvä vanhempi, mutta on se sen arvoista. Suosittelen.