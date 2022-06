Susijengin Shawn Huff valmistautuu viimeisiin arvokisoihinsa – tulevaisuuden urasuunnitelma yllättää

Huff debytoi miesten maajoukkueessa joulukuussa 2003, ja seuraava kesä oli hänen ensimmäisensä maajoukkueessa.

– Mä olen skipannut pari kesää. 2021 en ollut, 2020 oli koronakesä enkä oikeastaan ollut mukana. Ainakin 15 niitä täytyy olla, Huff laski maajoukkueen harjoitusten jälkeen tiistaina Helsingissä.

Tämä kesä on varmuudella viimeinen. Koripallomaajoukkueen kapteeni Huff, 38, on pelannut 208 miesten maaottelua, ja 209:s on todennäköisesti edessä torstaina, kun Suomi kohtaa Espoossa Ruotsin MM-karsintaottelussa.

Ottelu on Suomelle erittäin tärkeä, koska käden ulottuvilla on paikka MM-jatkokarsinnassa, jossa karsinnan alkulohkovaiheen sarjapisteet kulkevat mukana.

"Olen antanut oman osani"

MM-karsintojen jälkeen koripallomaajoukkueen kesä huipentuu EM-lopputurnaukseen syyskuussa Prahassa. Suomella on käytössä kaikki parhaat pelaajansa Lauri Markkasesta lähtien, ja päävalmentaja Lassi Tuovi arvioi, että nykyisellä kokoonpanolla on potentiaalia nousta Suomen kaikkien aikojen kovatasoisimmaksi miesten koripallomaajoukkueeksi.

Se tarkoittaa myös entistä kovempaa kilpailua. Tämän viikon harjoituksiin Tuovi oli rajannut joukkueen kuuteentoista pelaajaan, jotka taistelevat paikoista keskiviikkoiltana julkaistavaan ottelukokoonpanoon.

– Kilpailu on todella kovaa, mutta myös terveellistä, ei toksista. Ymmärrämme, että tämä on se mitä joukkue tarvitsee noustakseen seuraavalle tasolle. Pakko sanoa, että on nasta katsoa nuoria pelaajia. Millä tasolla ja itseluottamuksella he pelaavat, Huff sanoi.

Kilpailu tarkoittaa myös sitä, että osa pitkäaikaisista maajoukkuepelaajia putoaa pois. Jamar Wilson sekä Murphyn veljekset Erik ja Alex eivät osallistuneet alkukesän leiritykseen.

Huff oli runsaan vuosikymmenen ajan itsestään selvä valinta Suomen aloitusviisikon kolmospaikalle, mutta tuon tontin on vallannut Elias Valtonen.

Viime vuosina Huff on siirtynyt nelospaikalle, johon tunkevat vahvasti myös vuonna 2000 syntyneet Mikael Jantunen ja Olivier Nkamhoua.

– Kun on pelannut niin kauan kuin minä, on oppinut murehtimaan vain niitä asioita, mihin voi vaikuttaa. Olen antanut oman osani suomalaisella koripallolle. Olen jättänyt kaiken kentälle. Jos häviän kilpailullisesti pelipaikan, se kuuluu tähän. Ja niin sen kuuluukin olla, että joku ottaa sen paikan minulta, ei niin että minä luovutan sen jollekin. Kuitenkin minulla on niin paljon kokemusta kisoista ja pelitilanteista, että minulla on yhä paljon annettavaa. Totta kai haluan kentälle, Huff sanoi.

"Tunneli päättyy"

Huffin, 38, ura ammattiurheilijana päättyy viimeistään alkusyksyn EM-kisoihin.

– On helpompi antaa kaikkensa, kun tietää että sen tunneli päättyy. Olen painanut niin kauan ja antanut viimeisetkin pisarat, että tunne on tietty helpottuneisuus. En usko että yksikään pelaaja lopettaisi, koska ei jaksa pelata. Että pystyy pelaamaan, vaaditaan jokapäiväinen "grind". Siihen ei enää riitä voimat, tajuan sen.

Toisaalta Huff kuvaa tunnelmaansa "oudoksi", kun syksyllä ei enää alakaan uusi kausi. Seuraava tavoite on kuitenkin jo tiedossa, sillä ensimmäistä kauttaan Helsingin kaupunginvaltuustossa istuva Huff pyrkii eduskuntaan ensi vuoden vaaleissa.