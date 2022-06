Susijengi siirtyy heti uuteen komentoon, Henrik Dettmann astui syrjään päävalmentajan paikalta – "Tämä on paras ajoitus"

Tieto Dettmannin sivuun siirtymisestä tuli julki jo viime marraskuussa , mutta nyt vallanvaihdoksen aika on koittanut. Tuovi ottaa päävalmentajatehtävät hoitaakseen jo ensi viikolla, kun Susijengi jatkaa MM-karsintataivaltaan.

– Koimme, että tämä on Susijengin kannalta paras ajoitus, ja nyt tehtäväni on omaksua uusi rooli, jota on kuitenkin valmisteltu joukkueen ja staffin kannalta jo loppusyksystä asti, Tuovi kertoo tiedotteessa.