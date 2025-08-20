USA:sta kajahti yllättävä arvio: Lauri Markkasen nimi loistaa poissaolollaan

Ensi viikolla alkavassa koripallon miesten EM-lopputurnauksessa nähdään varsin maukas kattaus NBA-tähtiä, ja amerikkalaismedia ESPN äityi listaamaan EM-turnauksen 10 parasta pelaajaa.

Listan kärkikolmikko on mahdollisimman odotettu, mutta melkoinen yllätys löytyy nimestä, jota ei kymmeniköstä tai edes "seuraa näitä" -osiosta löydy: Lauri Markkanen puuttuu kokonaan.

Listan ykkönen on Serbian ja Denver Nuggetsin supertähti Nikola Jokic ja kakkonen Kreikan ja Milwaukee Bucksin suuruus Giannis Antetekounmpo, jonka pelaamisesta kisoissa ei kuitenkaan ilmeisesti ole vielä täyttä varmuutta. Listakolmosena on Slovenian ja Los Angeles Lakersin Luka Doncic.

Kymmenikön täydentävät Franz Wagner (Saksa), Alperen Sengün (Turkki), Kristaps Porzingis (Latvia), Deni Avdija (Israel), Santi Aldama (Espanja), Neemias Queta (Portugali) ja Nikola Jovic (Serbia). Muiden kiinnostavien EM-pelaajien "seuraa näitä" -listalla on puolestaan esimerkiksi Ruotsin Pelle Larsson.