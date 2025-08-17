Lauri Markkanen taas ilmiliekeissä

Suomen miesten koripallomaajoukkue eli Susijengi kukisti Puolan pistein 97–88 Sosnowiecessa pelatussa maaottelussa. Susijengillä yksi oli taas kerran ylitse muiden.
NBA-tähti Lauri Markkanen oli Suomen paras korintekijä 42 pisteellä, jotka syntyivät alle 24 minuutissa.
Markkanen pussitti viime viikolla Belgia-harjoitusottelussa peräti 48 pinnaa, kun joukkueet kohtasivat Espoossa.
Susijengi on painellut voittojen tiellä kuun lopulla alkavien EM-kotikisojen alla. Se voitti viime viikolla Belgian kahdesti.
Suomi kohtaa Puolan uudelleen viimeisessä valmistavassa ottelussaan ennen EM-kisoja torstaina Espoossa.