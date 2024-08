Mitä kannattaa kysyä työhaastattelussa? Älä ainakaan tiedustele hyvästä yhteishengestä

Tiesitkö? Näistä aiheista työhaastattelija ei saa kysyä! Ammattiliittoon kuuluminen

Ikä

Etninen tausta tai alkuperä

Vammaisuus

Seksuaalinen suuntautuminen

Parisuhde, siviilisääty, raskaus, asumisjärjestelyt, vanhemmat, lapset, lastenhoidon järjestäminen, muut perheasiat

Armeija, paitsi siinä tapauksessa, että työnhakijalta edellytetään tiettyä sotilasarvoa

Sairaudet. Terveydellisistä esteistä on soveliasta kysyä siinä tapauksessa, jos ne saattavat haitata työtehtävästä suoriutumista

Politiikka, paitsi siinä tapauksessa, että haet työtä esimerkiksi poliittisesta puolueesta tai puoluetoimistosta. Poliittinen vakaumus on olennainen osa tällaisissa tehtävissä toimimista. Hakijaa ei kuitenkaan saa syrjiä poliittisen vakaumuksen perusteella.

Uskonto, paitsi siinä tapauksessa, että haet esimerkiksi seurakunnan tehtäviin; uskonnollinen yhteisö on oikeutettu vaatimaan, että sen työntekijät jakavat yhteisön arvot ja uskomukset. Hakijaa ei kuitenkaan saa syrjiä uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Lähde: Oikotie