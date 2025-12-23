20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 76,1.

Työttömien määrä oli edelleen kasvussa marraskuussa. Työttömiä oli 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus.

Työttömiä miehiä oli 34 000 enemmän ja työttömiä naisia 16 000 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Lisäksi työttömyysasteen trendiluku kipusi uuteen ennätykseen. Trendiluku oli marraskuussa 10,6 prosenttia.

Kyseessä on vuodesta 2009 alkaneen trendisarjan ennätys.

Lokakuussa työttömyysasteen trendiluku oli tarkentuneiden tietojen mukaan 10,4 prosenttia, eli trendiluku nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna trendiluku on noussut 1,7 prosenttiyksikköä, kertoo Tilastokeskus.

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvanut

Työllisten määrä pysyi marraskuussa edellisvuoden tasolla.

Marraskuussa työllisiä oli yhteensä 2 566 000 ja työttömiä 276 000.

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikatyötä tekevien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna, kun taas osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli marraskuussa 76,1. Trendiluku oli täsmälleen sama kuin lokakuussa, mutta 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Korkeimmillaan työllisyysasteen trendi on viimeisen 15 vuoden tarkastelujaksolla ollut syksyllä 2022, jolloin se kävi 78,5 prosentissa.