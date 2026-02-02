Työnhakija voi ajaa kiville etsimällä sitä kuuluisaa hyvää tyyppiä. Todellinen työyhteisön tukipilari voi löytyä aivan muualta.

Ulospäin suuntautunut, joustava, energinen, iloinen.

Hyvä tyyppi.

Nämä ovat ne piirteet, jotka toistuvat usein mantran tavoin, kun työyhteisö hakee uutta jäsentä. Henkilöä, jonka kanssa on mahdollisimman kiva tehdä töitä.

Mutta tässä lähtökohdassa piilee ansa. Tutkimus kertoo, että persoonallisuuden piirteet selittävät murto-osan työsuoriutumisesta. Silti suurin osa rekrytoinnin ajasta voi mennä näiden pintapiirteiden arviointiin.

– Me saatamme menettää erilaista osaamista ja erilaisia ihmisiä sen vuoksi, että me liikaa kiinnitymme siihen, että tässä on meidän normimme. Tässä on ne hyvät tyypit, joita me etsimme, sanoo työelämätutkija Reima Launonen MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

Tärkein piirre

Akatemiatutkija Aino Saarisen mukaan ongelma ei ole siinä, että positiivisia piirteitä arvostetaan, vaan siinä, että niiden kuvitellaan kertovan työntekijästä paljon enemmän kuin ne todellisuudessa kertovat.

Ulospäinsuuntautunut henkilö ei välttämättä ole sosiaalisesti taitava. Hymyilevä ei välttämättä ole empaattinen. Ja introvertti tai autismikirjon piirteitä omaava henkilö saattaa olla työyhteisön todellinen selkäranka.

– Meillä voi olla tosi ulospäin suuntautunut tyyppi, jolla on tosi heikot sosiaaliset taidot, Saarinen antaa esimerkin.

Tunnollisuus tärkein piirre

Saarisen mukaan yksi ainoa persoonallisuuden piirre, tunnollisuus, on työsuorituksen kannalta ratkaiseva.

– Mitä useammalla on korkea tunnollisuus tiimissä, niin se ennustaa yksiselitteisesti parempaa tiimin suoriutumista ja myös kommunikaatiota – ja ennen kaikkea ilmapiiriä.

Eli hyvän tyypin tärkein piirre onkin tunnollisuus.

Kun tunnollisuuteen lisätään kyvykkyys itse työhön, on lopputulos haluttu.

– Näillä kahdella asialla saavutetaan se, mitä on käytännössä saavutettavissa, Saarinen sanoo.