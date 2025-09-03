Putin toivotti Zelenskyin tervetulleeksi Moskovaan – "Tunnelin päässä on jo valoa"

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saa tulla Moskovaan Venäjälle. Hän kommentoi asiaa Kiinan-vierailullaan.

Vladimir Putinin mukaan hänen ja Volodymyr Zelenskyin tapaaminen voi tapahtua Moskovassa.

– Jos tapaaminen valmistellaan hyvin ennakkoon, olen valmis, Putin kommentoi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vierailua Venäjälle ei Putinin mukaan suunnitella tällä hetkellä eikä sen ajankohdasta ole päätetty.

Valoa tunnelin päässä

Putinin mukaan "tunnelin päässä on jo valoa".

Hän korosti sitä, että yhteistyö ja järkevä lähestymistapa voivat mahdollistaa hyväksyttävän ratkaisun Ukrainan tilanteeseen.

Putin sanoi, että "vihollinen" yrittää parhaillaan tukkia aukkoja järjestämällä joukkojaan uudelleen. Ukraina ei hänen mukaansa kuitenkaan kykene laajamittaiseen hyökkäykseen.

Ukrainalla on Putinin mukaan myös aiempaa vähemmän sotilaallisia varantoja. Venäjän joukot etenevät Putinin mukaan sen sijaan kaikilla rintamilla Ukrainassa.

Ukrainan tapahtumat ovat Putinin mukaan vain tekosyy lännelle asettaa pakotteita Venäjälle.

"Trumpilla on huumorintajua"

Donald Trumpin esittämiä salaliittoväitteitä hän kommentoi sanoen, että "Trumpilla on huumorintajua".

Trump vihjasi omistamassaan Thruth Social -viestipalvelussa aiemmin Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean olevan salaliitossa Yhdysvaltoja vastaan ja olevansa "erittäin pettynyt" Putiniin.

Putin on parhaillaan vierailulla Kiinassa.

Hän ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un kävivät kahdenvälisen keskustelun Pekingissä järjestetyn sotilasparaatin seuraamisen jälkeen.

Johtajien tapaaminen ja tulkkien avulla käyty keskustelu nähtiin Venäjän julkaisemalta videolta.

Merz ei voi väistää vastuuta

Putin sanoi myös Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin yrittävän epäonnistuneesti väistää lännen vastuuta "Ukrainan tragediasta" kutsuessaan Putinia sotarikolliseksi.

Merz totesi eilen tiistaina ProSieben.Sat1-kanavan haastattelussa, että Putin on "ehkä aikamme vakavin sotarikollinen" ja että tällaisten henkilöiden kohdalla ei ole sijaa myötämielisyydelle. Hän korosti, että sotarikollisiin ei tule suhtautua lepsusti, ja että sovittelu ei ole oikea tapa käsitellä tällaisia rikoksia.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi Merzin lausuntoa Kiinassa ja totesi, että Merzin viimeaikaiset epäsuotuisat lausunnot tekevät hänen näkemyksistään merkityksettömiä, erityisesti hänen ehdotuksestaan järjestää rauhanneuvottelut Genevessä.

Kremlin mukaan Merzin lausunnot Putinista tekevät mahdottomaksi ottaa hänen mielipiteitään vakavasti.

Venäjä kiistää syyllistyneensä sotarikoksiin Ukrainassa ja on kutsunut Kansainvälisen rikostuomioistuimen vuonna 2023 antamaa pidätysmääräystä Putinista "häpeälliseksi". Määräys liittyy syytöksiin satojen ukrainalaisten lasten sieppauksista.