Venäjän mukaan maan ulkoministeri Sergei Lavrov ja USA:n ulkoministeri Marco Rubio ovat käyneet tänään maanantaina "rakentavan" puhelinkeskustelun, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sergei Lavrov ja Marco Rubio valmistelevat parhaillaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokousta, joka on määrä järjestää Budapestissä Unkarissa lähiviikkoina.

Putin ja Trump sopivat tapaamisesta viime torstaina puhelimessa.

Venäjän ulkoministeriön tiedonannon mukaan Lavrov ja Rubio keskustelivat tänään mahdollisista konkreettisista toimista, jotta Putinin ja Trumpin tapaaminen ja "presidenttien puhelinkeskustelussa saavuttama yhteisymmärrys" voitaisiin panna täytäntöön.

Venäjä ilmoitti haluavansa huippukokouksessa keskustella mahdollisesta rauhansopimuksesta ja tavoista parantaa Venäjän ja USA:n kahdenvälisiä suhteita.

"Eurooppa ja Ukraina sivuutetaan"

Samaan aikaan Euroopassa kannettiin jälleen huolta niin Euroopan kuin Ukrainankin sivuuttamisesta tulevissa keskusteluissa.

– Siitä hetkestä lähtien, kun keskustellaan Ukrainan kohtalosta, ukrainalaisten tulisi olla pöydässä. Ja siitä lähtien kun keskustellaan siitä, mitä vaikutuksia tällä on eurooppalaisten turvallisuuteen, eurooppalaisten tulisi olla pöydässä, Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Etelä-Euroopan EU-johtajien tapaamisessa Sloveniassa.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas puolestaan paheksui Trumpin väitettyä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin painostamista tämän taannoisella vierailulla Valkoisessa talossa.

Yhdysvaltain median mukaan Trump vaati Zelenskyiä muun muassa suostumaan alueluovutuksiin.

Kallas korosti, että Venäjä on hyökkääjä ja Ukraina hyökkäyksen kohde, joten Ukrainan painostaminen on väärä tapa yrittää lopettaa sota.

Zelenskyi sanoi olevansa valmis osallistumaan

Zelenskyi itse sanoi tänään maanantaina olevansa valmis osallistumaan Trumpin ja Putinin tapaamiseen, jos hänet siihen kutsutaan.

Zelenskyi kertoi toimittajille, että hän olisi valmis tapaamaan Trumpin ja Putinin kolmisin tai sukkuladiplomatian hengessä Trumpin sen jälkeen, kun tämä on tavannut Putinin kahden kesken.

Trump on sanonut tapaamisen Putin kanssa tapahtuvan todennäköisesti kahden kesken.

Zelenskyi kuitenkin kritisoi tapaamispaikan valintaa.

– En usko, että pääministeri, joka estää Ukrainaa joka paikassa, voi tehdä mitään hyvää ukrainalaisille tai edes tarjota tasapainoista panosta, hän sanoi viitaten Unkarin pääministeriin Viktor Orbaniin, joka on Putinin läheinen liittolainen.

Zelenskyi matkaa Lontooseen

Zelenskyi matkustaa perjantaina Lontooseen osallistuakseen niin sanotun halukkaiden koalition kokoukseen. Asiasta kertoo Reutersin mukaan asiasta perillä oleva lähde.

Zelenskyi kertoi erillisessä X-viestissä, että hänellä on tällä viikolla "monia kokouksia ja neuvotteluja Euroopassa".

Juttua täydennetty 20.10.2025 kello 19.29.

