Lavrov NBC:lle: Putin ei allekirjoittaisi rauhansopimusta Zelenskyin kanssa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on antanut ymmärtää, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei allekirjoittaisi rauhansopimusta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Sergei Lavrov puhui asiasta tänään sunnuntaina julkaistussa NBC-kanavan Meet the Press -ohjelman erikoishaastattelussa.

Hän sanoi, että Volodymyr Zelenskyillä ei olisi tällä hetkellä Ukrainan perustuslain mukaan toimivaltaa eikä hän voisi näin ollen allekirjoittaa rauhansopimusta.

Kaikkien osapuolten pitäisi olla yhtä mieltä allekirjoittajan toimivallasta, hän sanoi.

Venäjä on aiemminkin kyseenalaistunut Zelenskyin toimivallan presidenttinä ja haluaa Ukrainaan vaalit. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista.

Lue myös: Kiina valmis lähettämään rauhanturvajoukkoja Ukrainaan

YK takaamaan Ukrainan rauhaa

Lavrov sanoi haastattelussa myös, että YK:n turvallisuusneuvoston jäsenmaiden tulisi toimia Ukrainan turvallisuustakuiden takaajina.

Lavrov kertoi NBC Newsille, että Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olivat keskustelleet Ukrainan turvallisuustakuista ja että Putin oli nostanut esiin epäonnistuneet Istanbulin neuvottelut vuodelta 2022.

Reutersin näkemän luonnossopimuksen mukaan noissa neuvotteluissa Venäjä ja Ukraina keskustelivat Ukrainan pysyvästä puolueettomuudesta vastineena turvallisuustakuille YK:n turvallisuusneuvoston viideltä pysyvältä jäseneltä – Britannialta, Kiinalta, Ranskalta, Venäjältä ja Yhdysvalloilta – sekä muilta mailta.

Lavrovin mukaan myös esimerkiksi Saksan ja Turkin pitäisi toimia turvallisuustakuiden takaajina YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten lisäksi.

– Takaukset koskisivat Ukrainaa, jonka on oltava puolueeton, sitoutumaton mihinkään sotilasliittoon ja ydinaseeton, Lavrov sanoi Venäjän ulkoministeriön julkaisemassa haastattelun litteraatissa.

Lavrov teki myös selväksi, että Ukrainan Nato-jäsenyys on Venäjälle mahdoton hyväksyä.

Hän sanoi Venäjän haluavan suojelua Ukrainan venäjänkieliselle väestölle ja totesi, että Ukrainan kanssa on käytävä alueellisia neuvotteluja.

Juttua täydennetty ja otsikkoa muokattu 24.8.2025 kello 18.58.

Lue myös: