Sveitsi ei aio pidättää Putinia, jos saapuu rauhanneuvotteluihin

Putinista on ollut voimassa vuodesta 2023 asti pidätysmääräys.
Julkaistu 19.08.2025 15:11

MTV UUTISET – STT

Putin voi saapua Sveitsiin rauhanneuvotteluja varten, muttei henkilökohtaisista syistä.

Sveitsi sanoo takaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin koskemattomuuden, jos tämä saapuisi maahan Ukraina-rauhanneuvotteluja varten. Asiasta puhui Sveitsin ulkoministeri Ignazio Cassis lehdistötilaisuudessa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi 17. maaliskuuta 2023 pidätysmääräyksen Putinista.

Viime vuonna Sveitsin hallitus muokkasi sääntöjään kansainvälisen kiinniottomääräyksen saaneiden henkilöiden koskemattomuuden takaamiseksi. Näin ollen Putin olisi suojelun alainen, jos hän saapuisi maahan rauhanneuvotteluja varten.

Ulkoministeri Cassis selvensi, että Putin ei voisi saapua Sveitsiin henkilökohtaisista syistä.

