Venäjä väittää tehneensä "testin" Ukrainalle

Ukraina ei ota vastuuta voitonpäivän juhliin Moskovaan matkustavien johtajien turvallisuudesta, presidentti Zelenskyi varoittaa.

Kremlin mukaan Venäjän ehdotuksen kolmipäiväisestä tulitauosta oli tarkoitus testata Ukrainan valmiutta pitkäaikaiseen ja pysyvään rauhaan Venäjän kanssa.

Asiasta puhui Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tyrmännyt jo aiemmin Venäjän tarjouksen, jota hän pitää yrityksenä estää Ukrainaa iskemästä Moskovaan voitonpäivänä 9. toukokuuta. Zelenskyin mukaan tulitaukoehdotus on vain teatteria.

Zelenskyin mukaan Ukraina ei lähde mukaan leikkiin salliakseen Venäjän presidentin Vladimir Putinin murtaa kansainvälisen eristyksensä voitonpäivän juhlassa.

Zelenskyi toisti myös lauantaina julkistetuissa kommenteissaan, että Ukraina on yhä valmis sopimaan täydestä 30 päivän tulitauosta.

Zelenskyi sanoi myös uskovansa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin näkemykset ovat alkaneet kehittyä sen jälkeen, kun hän ja Trump tapasivat toisensa paavin hautajaisten yhteydessä Vatikaanissa.

– Luotan siihen, että Vatikaanin tapaamisen jälkeen presidentti Trump on alkanut katsoa asioita toisin, Zelenskyi sanoi.

– Meillä oli tähän asti paras keskustelumme, Zelenskyi sanoi tapaamisesta Vatikaanissa.

Ukraina ei takaa johtajien turvallisuutta

Voitonpäivän juhliin Moskovaan odotetaan noin kahtakymmentä kansainvälistä johtajaa. Tulossa ovat muun muassa Kiinan Xi Jinping, Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka, Venezuelan presidentti Nicolas Maduro ja mahdollisesti myös Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un. EU-maiden johtajista ainoastaan Slovakian pääministeri Robert Fico on sanonut matkustavansa Moskovaan.

Zelenskyi sanoi tänään, että Moskovan voitonpäivän juhlintaan osallistuvien johtajien turvallisuus on Venäjän asia.

– Meidän kantamme on hyvin selkeä, mitä tulee niihin maihin, jotka ovat matkustaneet tai matkustavat Venäjälle 9. toukokuuta. Me emme voi ottaa vastuuta siitä, mitä Venäjän alueella tapahtuu. He ovat vastuussa teidän turvallisuudestanne, Zelenskyi sanoi medialle.

Jotkut Moskovan juhlaan osallistuvat maat ovat olleet johtajiensa turvallisuudesta yhteydessä Kiovaan, Zelenskyi sanoi.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen presidentti Dmitri Medvedev, syytti saman tien Ukrainaa voitonpäivän vieraiden uhkailusta.

– Tuo vihreä ruokkoamaton mäntti torjuu Putinin tarjouksen ja sanoo, ettei voi taata maailman johtajien turvallisuutta Moskovassa. Kuka hänen takuitaan kaipaa? Pelkkää suunsoittoa. Tuo tollo ymmärtää, että jos voitonpäivänä tapahtuu todellinen provokaatio, ei kukaan voi taata, että Kiovaan tulee 10. päivä toukokuuta, Medvedev puhkui viestipalvelu Telegramissa.

Reuters: Trumpilta odotetaan pakotepäätöstä

Yhdysvaltalaisviranomaisten uusi Venäjän vastainen pakotepaketti on saatu valmisteltua. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters lähteisiinsä vedoten.

Reutersin mukaan uudet pakotteet kohdistuisivat Venäjän pankki- ja energiasektoriin. Yksi pakotteiden kohde olisi venäläinen kaasujätti Gazprom.

Pakotteiden voimaantulo ei ole kuitenkaan varmaa. Reutersin lähteiden mukaan voimaantulosta päättää lopulta Trump, joka on pyrkinyt neuvottelemaan aselepoa Venäjän ja Ukrainan välille.

Trumpin suhtautuminen Venäjään on ollut selkeästi hänen edeltäjäänsä Joe Bidenia myötämielisempi.

Viime viikkoina Trump on kuitenkin osoittanut turhautumistaan Venäjään ja Putiniin, koska Venäjän asevoimat on jatkanut iskujaan Ukrainan siviilikohteisiin Trumpin aselepopyrkimyksistä huolimatta.

Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat keskiviikkona Washingtonissa niin sanotun mineraalisopimuksen. Kyseinen sopimus muun muassa määrittää, että Yhdysvallat ja Ukraina kehittävät yhdessä Ukrainan mineraalivarojen hyödyntämistä.

Mineraalisopimus ei aseta Yhdysvalloille erityisiä turvallisuussitoumuksia. Yhdysvallat kuitenkin väittää, että sen liiketoimintaetujen vahvistaminen Ukrainassa auttaa torjumaan Venäjää, joka hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.

F-16-hävittäjille tukea

Yhdysvaltain ulkoministeriö on hyväksynyt sopimuksen, joka tarjoaa Ukrainalle F-16-hävittäjiin liittyvää koulutusta ja kalustoa. Yhdysvaltain asekaupoista vastaava DSCA-virasto ilmoitti asiasta kongressille.

Ukrainaan myydään 310,5 miljoonan dollarin edestä tarvikkeita ja palveluita hävittäjien ylläpitämiseksi.

Ukraina sai ensimmäiset liittolaistensa toimittamat F-16-hävittäjät viime vuoden elokuussa. Useat maan eurooppalaiset liittolaiset ovat luvanneet Ukrainalle toimivia hävittäjiä.

Yhdysvallat ei ole toimittanut Ukrainalle lentokuntoisia F-16-hävittäjiä, mutta on tarjonnut niihin liittyvää koulutusta ja varaosia.

Hän toisti lauantaina, että Ukraina on yhä valmis sopimaan täydestä 30 päivän tulitauosta.