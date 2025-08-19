Onko länsi todella valmis taistelemaan Ukrainan puolesta? Tämä turvatakuu pysäyttäisi Putinin

Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen Washingtonissa kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta. Todellisuudessa Venäjän tavoite ei ole muuttunut, arvioivat asiantuntijat.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neljän tunnin Washington-tapaamisen antina oli kolme konkreettista asiaa:

Ukrainan presidentin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen ja sitä seuraavan kolmikantakokouksen sopiminen sekä Euroopan ja Yhdysvaltain yhteiset turvatakuut, joiden työstäminen aloitettiin välittömästi.

Tapaamisen lopputulos kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, mutta MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki muistuttaa, ettei Venäjän tavoite todellisuudessa ole muuttunut.

– Putinin linja on se, että hän pelaa aikaa. Hän pyrkii edelleen jatkamaan sotaa. Venäjä ei ole toistaiseksi suostunut edes tulitaukoon.

– Taktiikkana on, että jatketaan vyöryttämistä rajalla ja lisätään aluevaltauksia niin pitkään kuin mahdollista, Kivimäki sanoi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki on samoilla linjoilla.

– Putinin intressi tavata Zelenskyi voisi olla ajan pelaaminen ja toisaalta niiden alueiden legitimointi Yhdysvaltojen kautta, jotka Venäjä on valloittanut, Linnainmäki sanoo.

Lue myös: Putinin avustaja paljasti yksityiskohdat Putinin ja Trumpin puhelinkeskustelusta

2:15 Katso video: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki kertoo, mitkä ovat vahvan Ukrainan kulmakivet.

Onko länsi valmis taistelemaan?

Kokouksen merkittävin anti tähän mennessä on Linnainmäen mukaan ainakin se, että aloite kaapattiin Venäjältä takaisin Euroopalle ja Ukrainalle.

Toinen merkittävä asia on keskustelu turvatakuista.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat Trumpin johdolla puhui turvatakuista, Linnainmäki korosti.

Turvatakuisiin liittyy kuitenkin paljon kinkkisiä kysymyksiä, kuten se, miten Yhdysvallat sitoutuu niihin konkreettisesti ja lähetetäänkö Ukrainaan todella yhdysvaltalaisia sekä eurooppalaisia sotilaita.

– Venäjä on jo valmiiksi sanonut, ettei tule hyväksymään eurooppalaisia joukkoja Ukrainassa. Mutta mikä muu olisi oikeasti sellainen turvatakuu, joka olisi Venäjän näkökulmasta uskottava, Kivimäki pohtii.

Kivimäen mukaan Venäjälle pitäisi viestittää, että länsi todella on olisi valmis taistelemaan Ukrainan puolesta, koska aseiden toimitukset ovat sen rinnalla vain sivuseikka.

– Onko länsi valmis taistelemaan Ukrainan puolesta? Jos on, se voisi olla sellainen turvatakuu, joka voisi Venäjän kaltaisen maan pysäyttää.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi toivoo Yhdysvalloilta ja Euroopalta vahvoja turvatakuita.AFP / Lehtikuva

Alueluovutuksilta ei vältytä

Sekä Kivimäki että Linnainmäki ovat sitä mieltä, että Ukrainan on käytännössä pakko luovuttaa alueita rauhan saavuttamiseksi.

– Venäjä on vallannut nyt noin 18 prosenttia Ukrainan koko maan pinta-alasta, niin miksi ihmeessä se suostuisi diiliin, että se luovuttaisi ne takaisin, Kivimäki kysyy.

Linnainmäen mukaan on kolme alueluovutustapaa. Ensimmäinen on se, että rintamalinja jäädytetään, mutta ei tunnusteta näitä alueita, jotka Venäjä on valloittanut.

Toinen tapa on rintamalinjan jäädyttäminen ja sen tunnustamine, että Venäjä on valloittanut tietyt alueet.

Kolmas tapa, jota Venäjä kovasti haluaa, on, että nekin alueet, joita Venäjä ei ole kokonaan kyennyt valloittamaan, pitäisi luovuttaa Venäjälle.

Nähdäänkö alueluovutukset sitten Zelenskyin tappiona?

– Alueluovutukset tuskin sinetöivät presidentti Zelenskyin kohtaloa. Uskon, että Ukrainan sodan loppumisen jälkeen pidetään joka tapauksessa uudet presidentinvaalit ja valta vaihtuu, Kivimäki summaa.