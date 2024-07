Orbán: Trumpilla on hyvin yksityiskohtainen suunnitelma Ukrainan sodan lopettamiseksi

Orbán on tunnettu hyvistä väleistään sekä Trumpin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin suuntaan. Orbán on tavannut sekä Putinin että Trumpin heinäkuun aikana.

– Voin (...) varmasti todeta, että vaalivoittonsa jälkeen hän ei odota virkaanastujaisiaan. Trump on valmis toimimaan rauhanvälittäjänä välittömästi. Hänellä on yksityiskohtaisia ja hyvin perusteltuja suunnitelmia tätä varten, Orbán kirjoitti.

ISW: Putinin kanta tiukentunut

Heinäkuun alussa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että presidentti Putinin kanta tulitaukoon on tiukentunut.