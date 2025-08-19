Venäläinen kehonkielen asiantuntija: Kylmä Trump otti Zelenskyin vastaan – toista oli Putinin kanssa

Donald Trump ja Volodymyr Zelenskyi tapasivat Washingtonissa maanantaina 18. elokuuta.AFP / Lehtikuva
Anna Egutkina

Venäläismedia korostaa, että Yhdysvaltain presidentti otti Ukrainan presidentin kylmästi vastaan. Venäläisten mukaan Putinin Trump kohtasi puolestaan hyvin lämpimästi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kylmästi vastaan 18. elokuuta Valkoisessa talossa.

Tällaisen analyysin teki venäläinen kehonkielen asiantuntija Oleg Voevodin kommentoidessaan videota Trumpin ja Zelenskyin tapaamisesta venäläiselle Argumenty i Fakty -lehdelle.

– Trumpilla on silmäluomet hieman suljettuina tapaamisessa Zelenskyin kanssa. Voidaan siis sanoa, että hän otti Zelenskyin vastaan varsin kylmästi, Voevodin kommentoi.

Asiantuntija kiinnitti huomiota myös Trumpin eleisiin, kun tämä saattoi Zelenskyin residenssiin.

– Hän saattoi Zelenskyin hyvin kylmästi sisään, lisäsi Voevodin.

Voevodinin mukaan Trump muistaa varmasti hyvin helmikuisen tapaamisen Zelenskyin kanssa, joka päättyi täydelliseen farssiin.

Edellisessä tapaamisessa Zelenskyi, Trump ja Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ajautuivat kiihkeään väittelyyn kameroiden edessä. 

Trump ja Vance syyttivät Ukrainan presidenttiä kiittämättömyydestä ja epäkunnioittavasta asenteesta. 

Zelenskyi yritti perustella maansa kantaa ja Venäjän epäluotettavuutta sopimuskumppania, mutta hän jäi alakynteen.

Putin sai lämpimän vastaanoton

Venäläismedia korostaa, että Trump suhtautui täysin eri tavalla Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamiseen 15. elokuuta Alaskassa.

Silloin presidenttien välit vaikuttivat silminnähden lämpimiltä ja ystävällisiltä.

LK Putin ja Trump 3 15082025Vladimir Putinin ja Donald Trumpin tapaaminen Alaskassa oli varsin lämminhenkinen.AFP / Lehtikuva

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen puolestaan kommentoi, että Zelenskyin ja Trumpin maanantainen tapaaminen sujui hänen mukaansa huomattavasti paremmin kuin heidän helmikuinen tapaamisensa.

– Viimeisin kerta oli katastrofi. Nyt tunnelma oli ihan erilainen jo alusta asti, Karppinen sanoi.

Putinin avustaja paljasti yksityiskohdat Putinin ja Trumpin puhelinkeskustelusta

