Lavrov: Putinin ja Zelenskyin tapaamista ei valmistella – toiveikkuus häviämässä, kun osapuolet syyttelevät toisiaan

Zelenskyin ja Putinin tapaaminen nousi tällä viikolla tapetille, mutta näyttää epätodennäköiseltä. Ukraina ja Venäjä syyttelevät toisiaan rauhanneuvottelujen välttämisestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi maanantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Tapaamisen tärkein anti oli tapetille noussut Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen.

Alkuviikon toiveikkuus on kuitenkin hiipunut pikkuhiljaa, sillä Ukraina ja Venäjä syyttelevät toisiaan rauhanneuvottelujen välttämisestä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo NBC:n haastattelussa, että tapaamista ei ole tällä hetkellä valmisteilla.

– Putin on valmis tapaamaan Zelenskyin, kun esityslista on valmis huippukokousta varten, ja tämä esityslista ei ole lainkaan valmis, Lavrov sanoi.

Venäjän mukaan Zelenskyi hylkäsi kaikki ehdotukset, jotka olisivat voineet johtaa nopeaan aselepoon. Trump näyttää pesevän kätensä, kirjoittaa venäläismedia Argumenty i Fakty.

The Guardianin mukaan Trump sysäsi Putinin ja Zelenskyin ensitapaamisen heidän järjestettäväkseen eikä aio osallistua siihen.

Torstaina Zelenskyi sanoi, että laaja yön yli kestänyt Venäjän hyökkäys eri puolilla Ukrainaa osoittaa Moskovan pyrkivän välttämään rauhanneuvotteluja.

Venäjä laukaisi torstain vastaisena yönä satoja lennokkeja ja ohjuksia Ukrainaan. Hyökkäys oli suurin kesäkuun puolivälin jälkeen.

– Nyt Venäjältä tulevat signaalit ovat rehellisesti sanottuna yksinkertaisesti härskejä, Zelenskyi sanoi iltapuheessaan videolla.

Perjantaina Zelenskyi toisti viestinsä puhuessaan yhteisessä tiedotustilaisuudessa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Zelenkyin mukaan Venäjä tekee kaikkensa, ettei tapaaminen järjestyisi.

Toteutuuko tapaaminen?

Venäläismedia kirjoittaa, että koska Zelenskyi ei suostu luovuttamaan Luhanskia ja Donetskia eikä antamaan venäjän kielelle virallista asemaa, Putinilla ei ole mitään keskusteltavaa Ukrainan kanssa.

Argumenty i Fakty -lehti uutisoikin Putinin ja Zelenskyin tapaamisen olevan yksi suuri kysymysmerkki.

Venäjä katsoo, että ennen kuin Venäjän presidentti voi tavata Zelenskyin, on ensin sovittava kaikista rauhansopimuksen ehdoista.

– Ukrainalla on puolestaan sellainen tunne, että tapaaminen on tarpeen vain siksi, että se voi provosoida skandaalin ja sitten valittaa Moskovan neuvottelukyvyn puutteesta, venäläismedia kirjoittaa.

Venäjän mukaan osapuolten välillä ei ole tarvittavaa luottamusta, eikä Kiova ole halukas tekemään myönnytyksiä. Toistaiseksi tapaaminen on hyvin epävarmaa.