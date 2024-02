Riikka Purra MTV:lle uusista lakoista: "Kukaan ei voita" – hallitus ei peruuta, mutta on valmis keskusteluihin

Teollisuusliitto ilmoitti tänään perjantaina noin 60 000 työntekijän lakosta 14.-16. helmikuuta. Myös ammattiliitto Pro kertoi laajasta lakosta samoille päiville ja on todennäköistä, että muitakin liittoja liittyy vielä samaan lakkorintamaan.

– Varmaan nämä lakot jatkuvat niin kauan kuin tuo (nykyinen) lainsäädäntö on voimassa, Purra pohtii.

– Työryhmiä on käynnissä ja kannustan kaikkia antamaan niihin oman panoksensa. Pitäisi pystyä sopimaan ja rakentamaan konsensusta. Meillä on esimeriksi työrauhalainsäädäntö 1940-luvulta. Meillä ei ole pystytty tekemään täällä päätöksiä. Valta on ollut aivan jossain muualla kuin poliittisella hallituksella, Purra sanoo.