SDP:n Tuppurainen syyttää Purraa vähäosaisten ihmisten vahingoittamisesta

tuppurainen
Lehtikuva
Julkaistu 9 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

SDP:n Tytti Tuppurainen kritisoi rajusti valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitystä, joka leikkaisi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta.

Sote-järjestöt tuottavat palveluita, jotka Tuppuraisen mukaan täydentävät korvaamattomalla tavalla julkisen sektorin toimintaa.

Järjestöjen työ edistää suoraan esimerkiksi sosiaalisista ja mielenterveysongelmista toipumista

–  Vähäosaisten ihmisten vahingoittaminen on ideologinen valinta, jonka voimaa ihannoiva ministeri tekee varmasti mielellään. Tälle kaikelle päähallituspuolue kokoomus on tarjonnut areenan, Tuppurainen sanoi.

Tuppuraisen mukaan Purran kaavailema 100 miljoonan lisäleikkaus järjestöjen rahoitukseen olisi niille turmiollinen ja tarkoittaisi käytännössä sote-järjestökentän alasajoa.

–  Uudet säästöt uhkaavat ajaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan hallitsemattomaan kriisiin.

Lue myös: Riikka Purra: Minusta on tehty huoli-ilmoituksia

Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen: Burkat ja niqabit eivät sovi kouluihin

Lisää aiheesta:

Purra kritisoi talousehdotuksia ja tunteet kiehahtivat eduskunnassa: "Kuulsi läpi vahva ylimielisyys"Valtiovarainministeri Purra Ylen Ykkösaamussa: Hallituksen toimet eivät ole radikaalejaSDP moittii hallituksen aikuiskoulutustuen poistamisaikeita – "Leikkaus suoraan pienipalkkaisilta naisaloilta"Riikka Purra kuvasi itseään fiskaalikonservatiiviksi – luvassa vyön kiristystä ja yksilönvastuuta: "Vasemmalta tullaan kuulemaan paljon itkua"Sanna Marin jyrähtää: "Sanon nyt suoraan – SDP haluaa, että kulttuurileikkaukset perutaan"Halla-aho pitää hallituksen budjettiesitystä täysin vastuuttomana – "Työllisyystoimissa tunkkainen sosialismin haju"
Valtion budjettiTytti TuppurainenRiikka PurraKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Valtion budjetti