SDP:n Tuppurainen syyttää Purraa vähäosaisten ihmisten vahingoittamisesta

SDP:n Tytti Tuppurainen kritisoi rajusti valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitystä, joka leikkaisi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitusta.
Sote-järjestöt tuottavat palveluita, jotka Tuppuraisen mukaan täydentävät korvaamattomalla tavalla julkisen sektorin toimintaa.
Järjestöjen työ edistää suoraan esimerkiksi sosiaalisista ja mielenterveysongelmista toipumista
– Vähäosaisten ihmisten vahingoittaminen on ideologinen valinta, jonka voimaa ihannoiva ministeri tekee varmasti mielellään. Tälle kaikelle päähallituspuolue kokoomus on tarjonnut areenan, Tuppurainen sanoi.
Tuppuraisen mukaan Purran kaavailema 100 miljoonan lisäleikkaus järjestöjen rahoitukseen olisi niille turmiollinen ja tarkoittaisi käytännössä sote-järjestökentän alasajoa.
– Uudet säästöt uhkaavat ajaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan hallitsemattomaan kriisiin.