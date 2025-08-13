Sisäministeri Rantanen HS:lle: Huntukieltoa aletaan selvittää

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoo ottavansa burkien ja niqabien kiellon selvitykseen ministeriössä. Asiasta uutisoi keskiviikkona Helsingin Sanomat.
Burkien ja niqabien kielto ei ole mukana hallitusohjelmassa.
Mari Rantanen kertoi lehdelle toivovansa kiellon edistämistä vielä tällä hallituskaudella.
Niqab ja burka ovat musliminaisten käyttämiä kasvot osittain tai kokonaan peittäviä asusteita. Kasvojen peittäminen haluttaisiin Rantasen mukaan kieltää julkisilla paikoilla.
Sisäministerin mukaan mahdollisen kiellon rikkomisesta tulisi määrätä myös seuraamuksia, esimerkiksi sakkoja.
Kysymys on noussut keskusteluun kesällä, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että kasvot peittävät huivit pitäisi kieltää. Ensimmäiseksi Purra toteuttaisi kiellon kouluissa.