Akava hakee kompromissia hallituksen kanssa – varautuu kuitenkin työtaisteluihin

Akava on muiden työntekijäjärjestöjen tavoin pöyristynyt hallituksen aikeista esimerkiksi höllentää irtisanomisperusteita ja poistaa perustevaatimus vuoden mittaisille määräaikaisille työsuhteille.

Akava valmis työtaisteluihin

Jos hallitus ei aidosti neuvottele kompromissista, Akava on valmis työtaisteluihin.

– Nyt menee hetki, että hallitus joutuu miettimään vaihtoehtoamme. Seuraamme, mitä tapahtuu. Akavan hallitus on päättänyt myös siitä, että kohotamme järjestöllistä valmiuttamme sitä tilannetta varten, että tämä meidän ratkaisuesitys valuisi hukkaan ja hallitus ei meitä kuuntelisi, kertoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren .

Akava sanoo, että se on valmis kompromissiin eli osa hallituksen työmarkkinauudistuksista suostutaan hyväksymään ilman työtaisteluita, jos vastapainoksi saadaan palkansaajille mieluisia, tasapainottavia toimenpiteitä.

– Ymmärrämme sen, että myös vaikeista asioista pitää neuvotella, mutta se edellyttää sitä, että saadaan tasapainoa mukaan. Kyllä Akava on valmis tarkastelemaan kokonaisuutta niin, että siellä on mukana asioita, jotka ovat palkansaajille kipeitä, mutta samalla on tärkeää huolehtia siitä, että sinne tulee niitä muutoksia, jotka vastaavat asiantuntijatyön tämän päivän tarpeeseen, Löfgren toteaa.