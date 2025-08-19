Adlercreutz pitäisi burkakiellon laatimista resurssien tuhlaamisena: "Ensimmäistäkään vihjettä burkista lapsilla ei ole tullut"

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitää musliminaisten burkien tai niqabien käyttämistä vähäisenä tai olemattomana ongelmana kouluissa.

Adlercreutz kommentoi asiaa kysyttäessä tiedotustilaisuudessa tiistaina, kun RKP:n eduskuntaryhmä kokoontui kesäkokoukseensa Turkuun.

– Olen sitä mieltä, että eiväthän niqabit ja burkat kuulu kouluun. Mutta yhtä lailla olen iloinen siitä, että niitä ei näytä kouluissa esiintyvän, Adlercreutz sanoi.

Niqab ja burka peittävät kasvot silmiä lukuunottamatta ja burkassa on silmien edessä verkkokangas.

– Ministeriöön ei ole tullut ensimmäistäkään vihjettä siitä, että burkia olisi lapsilla esiintynyt. On joitain mahdollisia havaintoja siitä, että jollain joskus ehkä on ollut niqab, mutta sekin on hyvin epävarmaa, sanoo Adlercreutz.

Adlercreutzin mielestä burkien ja niqabin kieltäminen lailla olisi huonoa lainsäädäntöresurssien käyttöä tilanteessa, jossa ongelma on vähäinen tai olematon.

Aihe on noussut kesällä keskusteluun valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja tasa-arvoasioista vastaavan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kannanottojen jälkeen.