HS: Ministeri Grahn-Laasoselta poikkeuksellinen toimeksianto Kelalle

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on pyytänyt Kelaa tekemään oman ehdotuksensa mahdollisista sosiaaliturvaleikkauksista, uutisoi Helsingin Sanomat.
Kela ei ole aiemmin tehnyt vastaavia ehdotuksia.
Kelan ehdotuksen pitäisi valmistua ennen Petteri Orpon (kok.) hallituksen syyskuun alun budjettiriihtä.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli viime viikolla valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen, jossa oli leikkausehdotuksia noin 900 miljoonan euron edestä.
Purra alleviivasi, että säästöjä pitäisi löytää ensisijaisesti muualta kuin sosiaali- ja terveydenhuollosta tai sosiaaliturvasta.
Kokoomus aikoo tuoda ehdotuksia sosiaaliturvan leikkauksiksi budjettineuvotteluihin.