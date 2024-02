"Riikka tuu ikkunaan, täällä huutaa kansa" – näin mielenosoituksessa ryöpytetään hallitusta

Heikennyksiä vastaan

– Oma lukunsa ovat nämä työtaistelut, joita nyt on meneillään. On tietysti harmi, että joudutan käyttämään työtaisteluasetta.

Vuoropuhelua tarvitaan

– Mutta myös niin, että yksityinen työnantajalinnake tuossa Etelärannassa (EK) tulisi sieltä katsomosta pois. Nythän he ovat ulkoistaneet työmarkkinatoiminnan maan hallitukselle seuraavat tyytyväisenä katsomosta todeten, että hallitusohjelma on hyvä ja sitä on toteutettava. On kiusallista, että maan hallitus on joutunut tällaiseen tilanteeseen.