EK:n Häkämieheltä synkkä arvio lakkojen hinnasta Suomelle: "Lähes miljardin lasku"

– Menetyksiä on todella tulossa. Meillä on jo kolme lakkopäivää takana ja niistä tappiota lähes puoli miljardia euroa. Jos ensi viikon lakko toteutuu, samalla tavalla kuin aiempi lakko, joudutaan lähes miljardin laskuun. Menetyksenä siis Suomen bruttokansantuotteelle, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies .

– Hallitus on todennut, että kolmikanta on käynnissä lakihankkeissa, kun niitä valmistellaan. Näissä työryhmissä voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia. Hallitus pitänee kuitenkin isosta kuvasta kiinni. Viime aikoina on saatu hyvin huolestuttavia tietoja julkisesta taloudesta, Häkämies sanoo.