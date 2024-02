Akava: Hallituksen toimet eivät nyt johda siihen, mihin hallitus tähtää – "Kriisit ratkeavat, kun kaikki tulevat toisiaan vastaan"

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava on esittänyt omia vaihtoehtojaan ratkaisuksi kiristyneeseen työmarkkinatilanteeseen. Akavan mukaan hallitusohjelmassa on hyviä tavoitteita, mutta työelämäasioissa suunta on väärä. Akava kertoo esittäneensä hallitukselle ratkaisuehdotuksia, mutta niihin ei ole tullut vastakaikua.