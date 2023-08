Teollisuusliitto uhkailee "voimakkailla reaktioilla", jos Orpon hallitus vie läpi työmarkkinakirjauksensa

Aiemmin myös ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on kehottanut kohottavansa järjestöllistä valmiutta.

Aallon mukaan Teollisuusliitossa lakkovalmius on perinteisesti "aina ollut hyvä", mutta jäsenistölle on tarpeen selventää, miksi järjestöllisiin toimiin saatetaan ryhtyä.

– Meillä on sellainen käsitys, että ihmiset eivät vielä ymmärrä, mistä hallitusohjelman kirjauksissa on kyse, Aalto sanoo.

Lakkolait aiotaan viedä läpi ensimmäisenä

Hallitus aikoo viedä läpi useita työmarkkinoita koskevia lakeja, joista ensimmäisenä lakkolait on tarkoitus tuoda eduskuntaan jo syksyllä.

Työministeri Arto Satonen (kok.) on aiemmin sanonut, että järjestys on lähinnä lakitekninen ja selittyy sillä, että lakkolakien valmisteluun tarvitaan vähemmän resursseja kuin myöhempien lakimuutosten valmisteluun.

"Lumevalmistelua"

Aallon mielestä työntekijäpuolen kuunteleminen on kuitenkin näennäistä.

– Kolmikantavalmistelu on lumevalmistelua, ja lakkolaeissa on muutama hassu kokous yhtä kokonaisuutta kohden. Se ei ole käsityksemme mukaan mitään kolmikantaista valmistelua, vaan hallitus on päättänyt etukäteen, miten lait muuttuvat.