Milloin kipeän lapsen voi viedä päiväkotiin? Ota huomioon kaksi olennaista asiaa

Syksyisin on liikkeellä monenlaista tautia. Flunssakausi tuottaa päänvaivaa etenkin lapsiperheissä, joissa kotiin sairastamaan jäävä lapsi voi hankaloittaa vanhempien työskentelyä tai opiskelua.

MTV Uutiset kysyi Helsingin, Oulun, Turun ja Kuopion kaupungeilta linjauksia siihen, milloin kipeän lapsen voi viedä päiväkotiin. Pääsääntö on, ettei sairasta lasta tule hoitopaikkaan viedä. Ratkaisevaa on paitsi oireilu, myös lapsen jaksaminen ja yleisvointi.

– Sairaana ja toipilaana lapsen oikea paikka on kotona, Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranki tiivistää.

– Pelkkä yskä tai nuha eivät estä varhaiskasvatukseen osallistumista, mutta jos lapsi on hyvin väsynyt ja huonovointinen, niin silloin on parasta jäädä kotiin.

Lapsen yleisvointi ratkaisee

Asian määritteleminen on toisinaan helpommin sanottu kuin tehty. Vanhempi saattaa esimerkiksi arvioida aamulla, että lapsen voi vointinsa puolesta hyvin viedä hoitopaikkaan, mutta paikan päällä lapsen vastaanottava henkilö on eri mieltä. Tällöin aikuisten on keskusteltava keskenään oikean arvion tehdäkseen.