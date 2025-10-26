Vanhemmat eivät vie pikkulapsia influenssarokotuksiin . Ratkaisuksi on väläytelty rokotuksia päiväkodeissa.

Vaikka lasten rokottaminen on Suomessa hyvällä tasolla, yhdessä asiassa tilanne on heikompi. Pikkulapsista eli 0–6-vuotiaista vain kolmasosa saa kausi-influenssarokotuksen.

Suomen lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Viikari arvioi, mistä tämä johtuu.

– Muut rokotusohjelman rokotteet annetaan tietyssä iässä neuvolatarkastusten yhteydessä. Influenssarokote sen sijaan pitää antaa vuosittain ja vasta ennen influenssan epidemiaa, käytännössä marras- tai joulukuussa. Tuolloin lapsilla ei ole iän puolesta välttämättä neuvolakäyntiä, Viikari vertaa.

Kyse on siis enemmän ajoittamisen ongelmasta kuin siitä, että vanhemmat välttelisivät rokottamista juuri influenssaa vastaan.

Entä mitä asialle voitaisiin ja olisi syytä tehdä?

– Esimerkiksi Britanniassa rokotetaan myös päiväkodeissa ja kouluissa. Tässä tuodaan rokotteet sinne missä lapset jo valmiiksi ovat, eikä vanhempien tarvitse ottaa sitä varten erikseen vapaata töistä, Viikari kertoo.

Suomen terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Kirsi Grym on Viikarin kanssa samaa mieltä.