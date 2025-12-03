Varhaiskasvatuksen aiemmin aloittaneille lapsille kertyy Kelan tutkimuksen mukaan enemmän antibioottikuureja kuin kotihoidossa pidempään olleille.
Kelan tuoreesta tutkimuksesta ilmenee, että nuorempana varhaiskasvatuksessa aloittaneille lapsille kertyy enemmän antibioottikuureja kuin myöhemmin aloittaneille.
Tutkimuksessa seurattiin vuosina 2000–2005 syntyneiden lasten rekisteritietoja 12 ikävuoteen asti. Päivähoidon aloitusikä arvioitiin Kelan perhe-etuusrekisterin kotihoidon tukijaksoja koskevien tietojen mukaan.
Taudit leviävät suurissa päiväkotiryhmissä
Tutkimuksesta selvisi, että ne lapset, jotka aloittivat varhaiskasvatuksen alle kolmen vuoden iässä, söivät keskimäärin 11 antibioottikuuria 12 ikävuoteen mennessä. Niillä lapsilla, jotka aloittivat päivähoidon yli kolmevuotiaana, määrä oli yhdeksän kuuria.
– Suurissa ryhmissä taudit tarttuvat helpommin. Altistuminen tarttuville taudeille näyttäisi selittävän aikaisemmin päiväkodissa aloittavien yleisempää antibioottien käyttöä, sanoo Kelan erikoistutkija Tapio Räsänen tiedotteessa.
Liki kaikki lapset syövät antibiootteja jossain vaiheessa. Vain alle viisi prosenttia lapsista ei tutkimuksen mukaan ollut saanut yhtään antibioottikuuria 12 ikävuoteen mennessä.