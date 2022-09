THL: Enterovirusta liikkeellä tavanomaista enemmän Suomessa – näin virus tarttuu

Tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen enterovirustapausten määrä on alkanut lisääntyä tänä vuonna tavanomaista aiemmin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo tiedotteessaan . Lisäksi enterovirusten aiheuttamia enterorokkotapauksia on raportoitu laitokselle ympäri Suomea tavanomaista enemmän.

THL:n mukaan tapauksista suurin osa on lieväoireisia, mutta lapsipotilaita on joutunut myös sairaalahoitoon hengenahdistusoireiden vuoksi. Näillä potilailla on todettu yleensä vain lieviä hengitysoireita, toisinaan myös hengenahdistusta ja keuhkokuumetta aiheuttava enterovirus D 68.