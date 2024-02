Saako nuhaisen lapsen viedä päiväkotiin? Varhaiskasvatuksen opettajat vastaavat

Saako nuhainen lapsi mennä päivähoitoon?

Yleinen ohje on se, että lapsen pitää pystyä osallistumaan kaikkeen toimintaan päivän aikana, myös ulkoiluun ja liikuntaan. Varhaiskasvatuksen opettaja Kristiina Turkki kertoo, että heidän päiväkodissaan jokainen ryhmä on noin kaksi kertaa päivässä ulkona.

Jos lapsen yleiskunto on muuten hyvä pikkunuhasta tai yskästä huolimatta, voi hänet tuoda päiväkotiin.

– Jos on pikkunuha ja toipumassa flunssasta ja jaksaa hyvin päivän, sitten on se ok, hän sanoo.