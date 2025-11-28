Poliisi epäilee miehen ja naisen pyörittäneen vuosia ammattimaista kannabiksen kasvattamista Keiteleellä.
Poliisi iski maanantaina Keiteleen seudulla olevaan kiinteistöön ja löysi sieltä kannabiskasvattamon. Tarkastus laajeni myös toiseen kiinteistöön, josta löytyi myös huumeviljelmä. Yhteensä kiinteistöistä löytyi 64 kasvuvaiheessa olevaa kannabiskasvia.
Poliisin mukaan kasvattamoista suurmpi oli jaettu neljään eri tilaan, jonka avulla kannabista on voinut kasvattaa ympäri vuoden. Näin satoa on saatu myyntiin jatkuvasti.
Poliisi epäilee 1970-luvulla syntyneen miehen ja 1960-luvulla syntyneen naisen pyörittäneen Keiteleen kannabisbisnestä jo vuosia. Kannabis on epäilyjen mukaan toimitettu myyntiin pääkaupunkiseudulle, poliisin mukaan kiinnijäämisriskin pienentämiseksi.
Pohjois-Savon käräjäoikeus vangitsi epäillyt perjantaina.