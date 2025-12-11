Kiinniottojen yhteydessä poliisi löysi Vantaalta juttukokonaisuuden kolmannen ammattimaisen kannabiskasvattamon.
Poliisi tiedotti aikaisemmin epäillystä törkeästä huumausainerikoksesta, jossa 1970-luvulla syntynyttä miestä ja 1960-luvulla syntynyttä naista epäillään ammattimaisesta kannabiksen kasvattamisesta Keiteleen seudulla, Pohjois-Savossa.
Poliisi on jatkanut tapauksen tutkintaa ja kiinniottanut yhden epäillyn lisää.
1980-luvulla syntynyt mies on vangittu asiaan liittyen Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätöksellä.
Myös häntä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Kiinniottojen yhteydessä poliisi löysi Vantaalta juttukokonaisuuden kolmannen ammattimaisen kannabiskasvattamon. Kyseisessä kasvattamossa oli aktiivisessa kasvuvaiheessa löytöhetkellä 34 kannabiskasvia.
Poliisi epäilee, että nyt kiinniotetulle henkilölle on toimitettu Keiteleen kasvattamoilta saatua huumausainetta edelleen myytäväksi ja välitettäväksi pääkaupunkiseudulle.