Poliisi löysi saunasta kasvin taimen – poliisin spray-testi ei riittänyt oikeudessa näytöksi kannabiksesta

Poliisi suihkepikatesti toimii siten, että tutkittavaan aineeseen suihkautetaan ainetta, jonka väri muuttuu muutamassa sekunnissa, jos kyseessä on huumausaine. Testi on tarkoitettu poissulkevaksi kenttätestiksi, joten se ei siis itsessään osoita täydellä varmuudella, mitä aine on.