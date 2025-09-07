14-vuotias koulupoika paljastui diileriksi – poliisi löysi kotoa hurjan rahanipun

Poika oli ostanut saamillaan rahoilla sähköpotkulaudan.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 14-vuotiaan "huomattavat käteisvarat" ja huumausaineiden myynnillä hankitun sähköpotkulaudan valtiolle menetettäväksi, sillä ne oli hankittu huumausaineiden myynnillä.
Koulupöydän alalaatikosta löytyi käteistä
Poliisi teki 14-vuotiaan huoneeseen kotietsinnän liittyen epäiltyyn huumausainerikokseen.
Pojan koulupöydän alalaatikosta olleesta lompakosta löytyi huomattava määrä käteisvaroja ja kiinteistön pyörävarastosta löytyi myös sähköpotkulauta, joka oli hankittu huumausaineiden myynnistä saaduilla varoilla.
Pojan puhelimesta löytyi todisteita kannabiksen myyntitoiminnasta. Kuvituskuva.
Pojan puhelimesta löytyi huumausaineiden myyntiin liittyviä keskusteluja, kuten myynti-ilmoituksia ja valokuvia kannabiksen lehdistä.
Keskusteluja oli muutaman kuukauden ajalta.
Yhteensä pojan lompakosta löytyi 2 500 euroa. Pojalta takavarikoidun sähköpotkulaudan hinta vaihtelee 700–900 euron välillä.
Koska poika ei ollut tekohetkellä vähintään 15-vuotias eli rikosoikeudellisesti vastuussa, häntä ei voitu tuomita rikoksesta rangaistukseen. Menettämisseuraamus hänelle voitiin kuitenkin määrätä.
Poika myönsi häneen kohdistetun menettämisseurauksen oikeaksi.