– Tämä oli jo antiikin Kreikassa yksi lääkärin tapa selvittää sokeritautia : jos virtsa maistui makealta tai houkutti ampiaisia, silloin siinä oli sokeria ja verensokeri liian korkea.

Virtsan haju on helppo tunnistaa, mutta miksi pissa haisee siltä kuin se haisee? Toisinaan pissa kuitenkin haisee esimerkiksi makealle. Miksi?

Väkevän virtsan aromi on ummehtunut

Mikäli juo nesteitä vain vähän, virtsa on todennäköisesti hyvin tummaa, ja siinä on määrään suhteutettuna paljon kuona-aineita.

– Tämä voi vaikuttaa siten, että tuoksu on aika ummehtunut. Myös esimerkiksi virtsatietulehdus vaikuttaa tuoksuun. Jos rakossa on kiviä tai muuta, mikä hilseilee, se voi tehdä virtsasta hyvin sakkaista, jolloin virtsa on sakkaista ilman bakteeritulehdusta. Se voi tehdä myös erikoisen tuoksun, Kilpeläinen sanoo.