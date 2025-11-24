Miltä virtsan kuuluisi haista?
Virtsan haju on helppo tunnistaa, mutta miksi pissa haisee siltä kuin se haisee? Toisinaan pissa kuitenkin haisee esimerkiksi makealle. Miksi?
Elimistön tapa päästä eroon kuona-aineista
Siihen, miltä virtsa haisee, vaikuttaa moni asia. On siis mahdotonta sanoa, miltä tuotoksen "kuuluisi" haista.
– Virtsa on elimistön tapa päästä eroon kuona-aineista, urologi Tuomas Kilpeläinen muistuttaa.
Pissan makea tuoksu voisi selittyä verensokerilla: jos se on korkea, glukoosia erittyy myös virtsaan.
– Tämä oli jo antiikin Kreikassa yksi lääkärin tapa selvittää sokeritautia: jos virtsa maistui makealta tai houkutti ampiaisia, silloin siinä oli sokeria ja verensokeri liian korkea.