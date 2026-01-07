Maria Veitola kuvailee saaneensa ihanaa hoitoa ihosyöpäänsä.

Toimittaja Maria Veitolalta löytyi viime vuonna ihosyöpä. Veitola kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Veitola kirjoittaa menneensä näyttämään silmänsä alla ollutta pientä ihomuutosta lääkärille viime syksynä. Pieni ihonvärinen karhea nyppy paljastui tyvisolusyöväksi. Kyseessä on yleisin ihosyöpä.

Veitola kertoo saaneensa lähetteen ja leikkausajan Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin iho- ja allergiasairaalaan.

– Sain aivan ihanaa hoitoa ja maailman kauneimman ompelujäljen. Nyt syövän paikalla on vain pienen pieni arpi, joka vaalenee ja haalistuu ajan myötä, hän kirjoittaa.

Veitolan mukaan hän haluaa kertomuksellaan muistuttaa ihmisiä lääkärillä käymisestä, jos ihossa on ”jotain pientäkin outoa”.

Lisäksi Veitola muistuttaa aurinkosuojan käytöstä. Hän toteaa omien auringonottojensa loppuneen nyt.

– Säikäytti, mutta huh, tästä selvisin! Veitola päättää päivityksensä.