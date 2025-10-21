



Sarah Villegas antoi palaa kilpasisko Natalia Abraham Coelhon päihitettyä hänet Mr. Olympian naisten fysiikassa. Sarah Villegas lähti jahtamaan historiallista viidettä Mr. Olympia -kilpailuvoittoaan women's physiquen eli naisten fysiikassa. Yhdysvaltalainen jakoi sarjan Olympia-titteleissä ykkössijaa Brasilian Juliana Malacarnen kanssa neljällä voitolla per nainen. Villegasilla oli myös allaan kaksi perättäistä Olympia-voittoa. Tällä kertaa tuloksena lajin arvostetuimmassa kilpailutapahtumassa oli kuitenkin pettymys. Villegas jäi toissa viikonloppuna Las Vegasissa hopealle. Yhdysvaltalainen maannainen Natalia Abraham Coelho saavutti uransa toisen naisten fysiikan Olympia-voiton. Lajisivusto Fitness Volt luonnehti Villegasin esiintyneen tiukassa kilpailussa poikkeuksellisessa kunnossa, kun taas Coelho oli onnistunut kehittämään reisiään ja hänellä oli kovempi keskivartalo. Lihaskimput ovat vertailtavissa esimerkiksi oheisessa Facebook-julkaisussa, Villegas vasemmalla ja Coelho oikealla.





"OIL-ympia"

Villegas kävi tapahtunutta läpi Instagramissa.

– Seitsemän Olympia-mitalia ja kaikkien aikojen eniten voittoja neljällä kullalla. Menen tulta päin, en siitä poispäin. Antaa tulla, hän kirjoitti.

Toista sijaansa Villegas ei kevyesti ottanut.

– Mitä seuraavaksi? Jos tunnette minut, tiedätte jo vastauksen. En todellakaan aio jättää tätä tähän kevyen sarjan OIL-ympia-mestarin takia (ei ollut kirjoitusvirhe).

Oil tarkoittaa öljyä. Käytännössä Villegas tarkoittaa sitä, että Coelho olisi ehostanut kroppaansa injektoimalla lihaksiinsa öljyä. Moisena kosmeettisena dopingina tunnetaan esimerkiksi terveydellisesti vaarallinen synthol.

– Jätän teille kaikille tämän: "Tapa, jolla teet yhden asian elämässäsi, on tapa, jolla teet kaiken." Palkittu tai ei, oikoteistä jää lopulta kiinni. Lisää tulossa, Villegas jatkoi ja päätti julkaisun aihetunnisteella #AllTimeWinningest eli kaikkien aikojen eniten voittanut.

Coelhon kannanotto

Voittaja Coelho julkaisi ajatuksiaan laajemmin tänään tiistaina. Hän luonnehti toisen Olympia-voittonsa naisten fysiikassa tuntuvan ympyrän sulkeutumisen hetkeltä, jota määrittävät kasvu, sitkeys ja kiitollisuus.

– Olen nähnyt, kuinka jotkut maamme maanläheisimmistä urheilijoista ovat kohdanneet kritiikkiä, ei-toivottuja mielipiteitä ja negatiivisuutta – ja silti vastanneet niihin arvokkuudella, tyylillä ja järkkymättömällä fokuksella, Coelho kirjoitti Instagramissa.

Nämä henkilöt ovat hänen mukaansa osoittaneet menestyksessä olevan kyse työn jäljen näyttämisestä.

Coelho oli ennen tätä vuotta juhlinut voittoa Olympiassa 2022. Villegasin Olympia-voitot ovat vuosilta 2020, 2021, 2023 ja 2024.