Sarah Villegas antoi palaa kilpasisko Natalia Abraham Coelhon päihitettyä hänet Mr. Olympian naisten fysiikassa.
Sarah Villegas lähti jahtamaan historiallista viidettä Mr. Olympia -kilpailuvoittoaan women's physiquen eli naisten fysiikassa. Yhdysvaltalainen jakoi sarjan Olympia-titteleissä ykkössijaa Brasilian Juliana Malacarnen kanssa neljällä voitolla per nainen.
Villegasilla oli myös allaan kaksi perättäistä Olympia-voittoa. Tällä kertaa tuloksena lajin arvostetuimmassa kilpailutapahtumassa oli kuitenkin pettymys.
Villegas jäi toissa viikonloppuna Las Vegasissa hopealle. Yhdysvaltalainen maannainen Natalia Abraham Coelho saavutti uransa toisen naisten fysiikan Olympia-voiton.
Lajisivusto Fitness Volt luonnehti Villegasin esiintyneen tiukassa kilpailussa poikkeuksellisessa kunnossa, kun taas Coelho oli onnistunut kehittämään reisiään ja hänellä oli kovempi keskivartalo.
Lihaskimput ovat vertailtavissa esimerkiksi oheisessa Facebook-julkaisussa, Villegas vasemmalla ja Coelho oikealla.