Kirjahyllyt eivät kadonneetkaan kodeista – uuden suosion taustalla megatrendi

Vielä muutama vuosi sitten sisustusmaailmassa ennakoitiin kirjahyllyjen kuuluvan huonekaluihin, jotka ovat katoamassa suomalaisten olohuoneista. Nyt ääni kellossa on muuttunut.

Kirjahyllyjen uuden suosion on arvioitu olevan osa isompaa megatrendiä. Ihannoidaan hitaampaa elämää, pysähtymistä ja monelle kirjoihin syventyminen edustaa juuri sellaista. Toisaalta nykytrendissä kirjahyllyä käytetään usein kaikkeen muuhun kuin kirjojen säilytykseen.

− Nyt halutaan avoimempaa hyllyä kuin vaikka kymmenen vuotta sitten, jolloin muodissa olivat vitriinimäisemmät mallit. Nyt kirjat ja käyttöesineet saavat olla taas esillä, kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.

Minulta kysytään aika usein, onko kirjahyllyille enää tarvetta, mutta itsekin säilytän omassani yhdellä rivillä kirjoja ja muilla hyllyillä on käyttöesineitä, Koskelo jatkaa.

Uniikit huonekalut kiinnostavat

Ajan henkeen kuuluu nyt etsiä uniikkeja ja kierrätettyjä kalusteita. Niitä etsitään kirppareilta ja antiikkiliikkeistä, kun halutaan jotain omaperäistä ja erottuvaa kodin sisustukseen. Aallon, Artekin ja myös Ikean vanhimmista klassikoista saattaa joutua maksamaan helposti satoja, jopa tuhansia euroja.

Vintagehuonekaluihin erikoistuneessa Fargo Vintage & Designissa on myös huomattu kiinnostus kirjahyllyihin. Siltä haetaan nyt erilaisia käyttötapoja.

− Muunneltavuus on keskeinen juttu. Aikausista eniten pinnalla meillä on 50-luvun sekä 60-luvun suunnittelu. Myös värikkäämpi ja iloisempi suunnittelu 70-80-luvuilta nostaa päätään. Puulajeista teak on suosittu, ja Artekin huonekaluissa käytetty koivu kiinnostaa myös, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Jaakko Juutela.

4:37 Vintagehuonekalut ja kierrätetyt kalusteet on suuressa suosiossa. Halutuimmista klassikoista joutuu pulittamaan tuhansia euroja.