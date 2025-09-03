Miksi miesten paita on 100-prosenttista puuvillaa ja vastaava naisten paita polyesteria? Muotitutkimuksen professori vastaa

Miksi naisten ja miesten vaatteissa käytetään eri materiaaleja?

Pikamuotiliike myy naisille ja miehille samaan hintaan collegepaitoja, mutta vaatteiden materiaalit eivät olleetkaan samat.

Tiktokissa keskustelua herättäneessä videossa käyttäjä Toritytär vertailee pikamuotiliike Lager 157 -myymälässä naisten ja miesten collegepaitoja.

Naisten paidan materiaali oli 69 prosenttia puuvillaa ja 31 prosenttia polyesteria. Vastaava samanhintainen miesten paita taas oli 100-prosenttista puuvillaa.

Kommentoijat kertovat törmänneensä vastaaviin tapauksiin.

– Tää on kyllä ärsyttävää. Olen huomannut, että menee monesti juuri näin, että miesten vaatteet tehdään laadukkaammasta materiaalista, eräs kommentoija sanoo.

– Tämän takia ostan miesten puolelta perusvaatteet. Ovat yleensä halvempia ja parempilaatuisia, sanoo toinen.

– Onpa törkeetä, menen miesten osastolle seuraavaksi, kolmas kommentoi.

Mistä johtuu, että naisten vaatteissa keinokuituja näytetään käytettävän enemmän?

Muotitutkimuksen ja kestävän kehityksen professori vastaa

Keinokuidut eivät välttämättä aina tarkoita huonompaa laatua, muistuttaa muotitutkimuksen ja kestävän kehityksen professori Kirsi Niinimäki.

Niinimäki sanoo naisten olevan kuluttajaryhmänä miehiä paljon suurempi. Naistenvaatteiden kysyntä on siis suurempaa, jolloin erityisesti pikamuotivalmistajat pyrkivät säästämään tekstiilikuluissa.

– Luulen, että se on enemmän hintatekijä kuin elinkaareen liittyvä asenne, Niinimäki kertoo MTV Uutisille.

Näin vastaa pikamuotiketju Lager 157

Pikamuotiketju Lager 157:n ostopäällikkö Frida Hansson myöntää, että miesten ja naisten vaatteiden materiaaleissa voi olla eroja, vaikka malli olisi sama.

– Tämä johtuu yleensä vaatteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja siitä, miten kankaat käyttäytyvät, kun ne leikataan eri istuvuuksiin ja siluetteihin, hän kertoo MTV Uutisille.

Hän kertoo esimerkkinä polyesterisekoituksesta, joka antaa naisille suunniteltuun vaatteeseen pehmeämmät laskokset, venyvyyttä tai tyköistuvamman mallin. Miesten vaatteeseen 100-prosenttinen puuvilla tuo jykevämmän istuvuuden, Hansson kertoo.

– Hintojen osalta kustannukset eivät määräydy pelkästään raaka-aineen perusteella, vaan myös muiden tekijöiden, kuten suunnittelun, tuotantoprosessien, tuotantomäärien ja kokonaiskysynnän perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kahdella eri kankaalla valmistetulla tuotteella voi olla sama vähittäismyyntihinta, Hansson selittää.

Tällainen ero miesten ja naisten vaatteiden kankaiden koostumuksessa on melko yleistä muotiteollisuudessa, hän lisää.

Puuvilla ei välttämättä ole paras mahdollinen materiaali

Kirsi Niinimäki puolestaan huomauttaa, että puuvilla on materiaalina tietyllä tapaa ongelmallinen, sillä sitä on mahdollista tuottaa vain tietty määrä.

– Puuvilla on sidottu olemassa olevaan maa-alaan, missä sitä voidaan viljellä, ja sitä ei voida lisätä.

Polyesteri taas on tietyllä tapaa saavutettavampi materiaali, sillä se on edullista, ja sen tuotantoa on helppo lisätä, ja sitä onkin lisätty jatkuvasti.

Polyesteria ja puuvillaa verrattaessa Niinimäki korostaa, että puuvilla ei aina ole polyesteria laadultaan parempi vaihtoehto. Polyesteri on hänen mukaansa hyvin vahvaa, ja se voi tietyissä vaatteissa olla puuvillaa kestävämpi materiaali.

Puuvillassa on myös laatueroja.

– On olemassa hyvää, korkealaatuista puuvillaa, ja sitten on ihan tämmöistä bulkkipuuvillaa, Niinimäki sanoo.

Sataprosenttinen puuvilla ei siis välttämättä ole laadun tae.

"Olemme tottuneet pikamuotiin ja halpoihin hintoihin"

Laadusta ja monesta muustakin asiasta voi sen sijaan kertoa tuotteen hinta. Tässä tapauksessa 15 euroa maksava collegepaita pistää Niinimäen miettimään.

– Kyllä siitä tulee mieleen, että missähän olosuhteissa tämä vaate on tuotettu, ja kuinka laadukkaista raaka-aineista.

– Meillä on tällä hetkellä ongelma, kun olemme tottuneet pikamuotiin ja halpoihin hintoihin, Niinimäki sanoo.

Käytännössä Niinimäen mielestä tässä tapauksessa miesten paita olisi voinut maksaa enemmän, sillä todennäköisesti materiaalia on myös käytetty enemmän. Loppuhinta tuotteelle määräytyy hänen mukaansa kuitenkin sen mukaan, mihin kuluttajan uskotaan tarttuvan.

Miesten paidan hinnaksi on voinut olla siis yksinkertaisempaa laittaa sama kuin naisten paidalle, vaikka käytännössä se voisi olla esimerkiksi muutaman euron kalliimpi.

Pikamuoti tekee meistä impulsiivisia ostajia

Ultrapikamuodista Niinimäki kertoo muotialan olevan huolissaan.

Pikamuotiongelma näkyy Niinimäen mukaan ostokäyttäytymisessä muun muassa impulsiivisuutena.

Halpa hinta voi myös antaa mielikuvan, että vaatetta ei kuulukaan käyttää kovin pitkään, ja sen voi heittää vaikka roskikseen tai kierrätykseen.

Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät

Miksi naiset sitten ostavat enemmän ja useammin vaatteita kuin miehet?

Niinimäki uskoo, että naisten ostokäyttäytymistä ohjaavat vahvasti ulkoiset tekijät, kuten ulkonäkökeskeisyys, sosiaalinen media ja trendit. Myös verkkokaupoista ostaminen on kiihdyttänyt kulutusta paljon.

Vaatteita ostaessa Niinimäki neuvoo miettimään, millaiseen käyttöön vaate tulee.

Esimerkiksi urheilu- ja ulkovaatteissa keinokuidut voivat olla paras vaihtoehto, sillä ne kestävät päivittäistä pesemistä paremmin kuin esimerkiksi puuvilla. Myös esimerkiksi alusvaatteissa tekokuidut saattavat kestää pidempään, mutta luonnonkuitu taas hengittää paremmin.

Niinimäki suosii verkko-ostamisen sijaan aina vaatteen sovittamista ja tarkastelua ennen ostoa. On hyvä miettiä, mihin käyttöön vaate tulee, miltä materiaali tuntuu, ja miltä saumat näyttävät.

